Un extrait de l’interview avec le vainqueur de la course NASCAR Xfinity Series à Talladega, Brandon Brown, est devenu viral, après qu’un journaliste de NBC aurait mal entendu des chants offensants descendant des gradins.

« Papa, on l’a fait, allons-y! » Brown a crié à la caméra lors d’une interview en direct peu de temps après avoir été déclaré vainqueur de la course du samedi. Cependant, les chants de la foule étaient encore plus forts, les fans extatiques criant clairement « F *** Joe Biden! » encore et encore.

AVERTISSEMENT : LANGAGE FORT (ou pas)

La journaliste a reconnu les chants sauvages, bien qu’elle ait vraiment mal entendu l’obscénité dirigée contre le président Biden ou, comme de nombreux observateurs l’ont noté, qu’elle ait tenté un contrôle désespéré des dégâts.

« Brandon…. comme vous pouvez entendre les chants de la foule : « Allons-y Brandon ! » dit-elle, déclenchant un torrent de moqueries et une tendance virale sur Twitter.



« J’ai hâte que les vérifications des faits nous disent qu’ils disaient, en fait, ‘allons Brandon’ », plaisanté un utilisateur de Twitter.

J’ai hâte que les vérifications des faits de CNN nous disent que la foule était en fait en train de dire « Allons-y Brandon » Quand ils disaient très clairement « F@ck Joe Biden » Journos a un travail difficile pour continuer à lécher Dems et Biden selon leurs patrons de chaîne.#Brandonpic.twitter.com/PtyIYpL2Jx – Manish Singh (@Manish_05Singh) 3 octobre 2021

Ce n’est de loin pas la première fois que le cri de guerre offensif est entendu lors d’événements sportifs et autres, après que les fans de football universitaire américain ont lancé cette nouvelle tradition de scander des obscénités non seulement contre l’équipe adverse, mais aussi contre le président en exercice des États-Unis.





Aussi sur rt.com

Putain de Joe Biden ? On dirait que les électeurs américains pourraient faire exactement cela à la mi-mandat de l’année prochaine







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !