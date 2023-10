« Allons-nous un jour gagner à nouveau ? » – Villes jumelles

La séquence de 91 séries de saison régulière des Orioles sans être balayés a défini leur campagne 2023 avant que l’année sans précédent du club ne se termine de manière « ironique », comme l’a dit le voltigeur de centre Cedric Mullinsavec un balayage dans la série de divisions de la Ligue américaine.

Cette séquence est techniquement toujours intacte, mais la prochaine fois que Baltimore participera aux séries éliminatoires, une nouvelle sera au centre de l’attention.

Avec leur trois et dehors dans l’ALDS contre les Rangers, les Orioles ont perdu huit matchs consécutifs en séries éliminatoires – la pire séquence de l’histoire de la franchise et la plus longue séquence active dans le sport. Seules neuf équipes dans l’histoire de la MLB ont subi une telle séquence plus longue.

« Vous ne voulez jamais être sur une séquence », a déclaré Nathan Skidmore, fan des Orioles, avant le troisième match de l’ALDS. « Vous ne voulez jamais que les gens puissent afficher cela sur un graphique et se dire : « Huit de suite ».

« Chaque fois que vous êtes sur une séquence comme celle-là, je pense que vous commencez à vous inquiéter en vous demandant : « Allons-nous un jour gagner à nouveau ? »

En entrant dans les séries éliminatoires, les Twins du Minnesota détenaient l’un des records les plus ignominieux de la Major League Baseball. De 2004 à 2020, ils ont perdu 18 matchs consécutifs en séries éliminatoires, mais avec leur victoire contre les Blue Jays de Toronto lors de la ronde des wild-cards (que le Minnesota a balayée), les Twins ont finalement exorcisé leurs démons des séries éliminatoires.

Les leaders actifs sont ensuite devenus les Rays de Tampa Bay, qui ont été balayés par les Rangers lors de la ronde des wild-cards, et les Blue Jays lors de sept défaites consécutives en séries éliminatoires. Autrement dit, jusqu’à ce que les Orioles, tête de série de l’AL avec 101 victoires en saison régulière, n’en enregistrent aucune lors des séries éliminatoires de 2023.

« Je suis content qu’ils aient acquis cette expérience », a déclaré le manager Brandon Hyde après la défaite de mardi au Globe Life Field. « Je déteste le résultat parce que ces gars méritent tout le crédit du monde pour la saison qu’ils viennent de vivre. J’espère que les gens pourront le reconnaître.

Les fans de Baltimore n’ont pas besoin de le rappeler, mais la séquence remonte à la déchirante AL Championship Series 2014. Ces Orioles ont remporté 96 matchs et un titre AL East, balayant les Tigers de Détroit dans l’ALDS pour entrer dans l’ALCS contre les Royals de Kansas City en tant que favoris des World Series. Ensuite, les Royals ont balayé les Orioles avec une différence de seulement six points – deux défaites de deux points à Camden Yards et deux défaites d’un point à Kansas City.

Deux ans plus tard, n’oubliez pas que Baltimore a perdu contre les Blue Jays dans le match avec joker, alors que la dernière saison des séries éliminatoires avant 2023 s’est terminée avec Ubaldo Jiménez cédant un coup de circuit à Edwin Encarnación après que Buck Showalter ait choisi de ne pas le faire. rapprochez le All-Star de Zack Britton dans des manches supplémentaires.

Ceux qui ont participé aux succès des saisons 2014 et 2016 et aux effondrements qui ont suivi en séries éliminatoires n’ont pratiquement rien à voir avec l’échec des séries éliminatoires de 2023. Le front office a été remanié. Un nouveau manager est sur la plus haute marche de l’abri. Et pratiquement aucun joueur de l’une ou l’autre de ces équipes n’a joué pour Baltimore en 2023 après que la douloureuse reconstruction de la franchise ait porté ses fruits cette année.

La constante tout au long des huit défaites en séries éliminatoires a été les fans de Baltimore – ceux qui ont vu les Royals éliminer les Orioles avec un petit ballon, puis deux ans plus tard, ont crié devant leur téléviseur alors que Britton était assis dans l’enclos des releveurs. Ils ont regardé chacun d’eux avec de grands espoirs, pour ensuite être déçus à maintes reprises – une tradition désormais en séries éliminatoires qui s’est poursuivie jusqu’en 2023. Cette année, ils ont applaudi depuis les tribunes de Camden Yards pendant la défaite d’un point samedi et le marche-festival dimancheseulement pour voir l’une des meilleures équipes des 70 saisons de l’histoire des Orioles obtenir balayé des séries éliminatoires sur la route lors du match 3.

« J’espère que l’équipe apprendra quelque chose », a déclaré Dan Bollinger, un partisan de longue date des Orioles qui a assisté au match 2 à Baltimore et au match 3 à Arlington, au Texas. « Passer de plus de 100 défaites au record de cette année, c’est formidable. Cela a été difficile d’être un fan des Orioles ces dernières années, mais j’ai toujours espoir.

Ce qui rend l’ALDS plus difficile à avaler, c’est l’opportunité manquée qu’elle représente. Une équipe avec 101 victoires devrait, en théorie, être candidate à la Série mondiale, mais les Rangers, qui ont remporté 11 matchs de moins que Baltimore, étaient plus aptes à remporter le titre. rigueurs du baseball d’octobre. Une multitude de décisions intelligentes prises par le front office des Orioles au cours des cinq dernières années est ce qui leur a permis d’être la meilleure équipe de l’AL, mais son réticence à faire des investissements importants semblables à ceux réalisés par leurs adversaires s’est avéré coûteux.

Qu’il s’agisse du vice-président exécutif et directeur général Mike Elias, qui n’a pas encore accordé de contrat pluriannuel à un agent libre depuis qu’il a été embauché pour superviser la reconstruction en novembre 2018, ou, plus important encore, Président-directeur général John Angelos sont prêts à dépenser pour renforcer cette liste et garder intact le jeune noyau des Orioles reste une question. Les équipes de grand marché, en théorie, peuvent avoir une fenêtre de championnat plus large étant donné leurs avantages financiers, mais la réticence du club jusqu’à présent à dépenser à proximité de ces équipes – les Orioles se sont classés 29e sur 30 équipes en termes de masse salariale au début de la saison, selon Cot’s Baseball. Les contrats pourraient rendre encore plus pénible le gaspillage des opportunités de 2023.

« Ce qui m’inquiète plus que de recruter de gros agents libres, c’est : « Vont-ils prolonger nos gars ? J’aime les gars de cette équipe. J’aime bien Adley Rutschman. J’aime Gunnar Henderson », a déclaré Skidmore, un homme de 25 ans originaire de Virginie du Nord qui vit maintenant à Fort Worth, au Texas. « Quand il s’agit de dépenser de l’argent par le propriétaire, je ne veux presque pas qu’il dépense en agents libres afin que nous puissions prolonger nos gars.

« Mais John Angelos ne me donne pas confiance en tant que personne qui fera ce qu’il faut pour s’assurer que l’équipe est au top. »

Avec l’expansion des séries éliminatoires au fil des ans, des séquences comme celle des Orioles deviennent de plus en plus courantes. Six des neuf équipes de l’histoire de la MLB avec des séquences plus longues ont vu leur fin après le début de l’ère des wild-cards en 1994. Actuellement, les cinq clubs de l’AL East – considérée comme la division la plus intimidante du sport – ont des séquences de défaites d’au moins trois matchs en séries éliminatoires. . Les Orioles, les Rays, les Blue Jays, les Yankees de New York et les Red Sox de Boston se sont combinés pour perdre 29 matchs consécutifs en séries éliminatoires, dont sept ont eu lieu en séries éliminatoires alors que les trois clubs de l’AL East qualifiés ont été balayés.

Pourtant, au milieu de la tristesse qui régnait au club-house des Orioles mardi soir, il y avait de l’optimisme pour l’avenir. Baltimore pense que ce n’est qu’un début, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Henderson, Rutschman, Jordan Westburg, Colton Cowser et Heston Kjerstad ont tous 25 ans ou moins. Kyle Bradish et Grayson Rodriguez sont devenus des titulaires légitimes en haut de la rotation en seconde période. Et l’organisation possède le système agricole le mieux classé du sport, selon Baseball America, avec les espoirs Jackson Holliday, Coby Mayo et Chayce McDermott à l’aube des ligues majeures.

« Je pense que beaucoup d’entre nous sont déçus et tristes », a déclaré le lanceur Tyler Wells. « Mais je pense aussi que c’est quelque chose que nous allons garder et porter cette puce sur notre épaule. »

Pourtant, la prochaine fois que les Orioles participeront aux séries éliminatoires, la séquence suivra le club – et la base de fans – comme un nuage noir. Austin Hays, l’un des joueurs qui ont survécu aux 100 saisons de reconstruction, a déclaré après la défaite de mardi quel était son objectif en 2024 et au-delà : offrir une victoire en séries éliminatoires – et bien plus encore – aux fans de Baltimore.

« La chose la plus gratifiante a été de voir nos partisans revenir dans ce stade et découvrir l’atmosphère des séries éliminatoires à la maison », a déclaré Hays. « C’est ce que je veux. C’est pour cela que je veux jouer. Je veux être dans cet environnement.

« Je veux jouer les 162 en sachant que nous y reviendrons l’année prochaine et que nous allons de l’avant parce que c’était une sacrée expérience. »

Le journaliste du Baltimore Sun, Nathan Ruiz, a contribué à cet article.

