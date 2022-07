«Allons les chercher»: Kelowna réprime les voyagistes sans permis de quai

La ville poursuivra les exploitants de bateaux d’excursion sur le lac Okanagan qui n’ont pas de permis de quai municipal.

Selon Ron Forbes, un ancien gestionnaire immobilier de la ville qui a contribué à la mise en œuvre du programme de permis de quai, 11 entreprises ont leur permis, sept en font actuellement la demande et 12 ont déclaré qu’elles n’utiliseraient pas les quais municipaux.

“C’est ce qu’ils ont dit et nous vous dirons tout de suite que ce n’est pas vrai”, a déclaré Forbes. “Nous avons des preuves vidéo d’une entreprise qui utilisait les rampes de mise à l’eau ce week-end (dernier).”

Forbes n’a pas nommé l’entreprise, mais a ajouté qu’il y avait eu 16 appels au règlement pour les entreprises sans licence utilisant des rampes de mise à l’eau de la ville et que deux billets de 500 $ avaient été émis.

“On leur a dit de partir, ils ont refusé de partir et ils ont reçu une contravention pour cela.”

Les entreprises agréées auront désormais un autocollant sur leurs navires, ce dont Forbes a déclaré que tous les opérateurs ont été informés.

“Donc, s’ils ne voient pas l’autocollant et qu’ils voient une location en cours, nous les avons invités à appeler le règlement. Cela fait partie du nombre d’appels entrants, les sociétés de location disent ‘J’ai payé ma cotisation, ces gars-là ne l’ont pas fait, allons les chercher.’

Forbes a également déclaré que les caméras vidéo sur les quais seront surveillées et que si une entreprise sans licence est vue en train d’utiliser un règlement, elle peut être envoyée pour lui imposer une contravention. Le Conseil a approuvé les frais de licence pour les opérateurs commerciaux en mars. Forbes a déclaré que l’un des principaux succès a été la réduction de la demande commerciale sur les quais appartenant à la ville.

« Douze entreprises ont pris des dispositions de lancement alternatives. Des preuves anecdotiques suggèrent qu’il y a eu un peu moins de congestion.

Il a noté que les lancements sont toujours très occupés.

“Vous aurez des gens qui vous diront qu’ils ont attendu 45 minutes pour lancer leur bateau un samedi alors qu’il fait 30°C dehors et qu’ils n’aiment pas rester assis dans leur véhicule”, a ajouté Forbes.”

Capital News s’est entretenu avec plusieurs opérateurs commerciaux, certains titulaires d’une licence et d’autres non, qui craignent que plusieurs propriétaires de bateaux privés proposent des visites payantes mais ne soient pas tenus d’avoir une licence de quai.

Nautisme Règlements Conseil municipal Ville de Kelowna