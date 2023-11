Allocution du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, lors de la Conférence humanitaire internationale pour la population civile à Gaza (Paris, 9 novembre 2023) – territoire palestinien occupé

Pièces jointes

Excellences, chers collègues, Mesdames et Messieurs,

Je tiens à exprimer mes sincères remerciements au président Macron pour avoir convoqué aujourd’hui cette conférence sur la situation humanitaire intolérable à Gaza.

La présence sous sa direction d’un si large éventail d’États Membres reflète la gravité de la situation. Et cela rappelle le lien intime entre la guerre, la diplomatie, les valeurs humanitaires et le respect des droits des innocents où qu’ils se trouvent.

Le bilan civil dévastateur et croissant de ce conflit est aussi pénible qu’inadmissible.

Nous venons d’entendre des détails troublants de la part de mon ami et collègue le commissaire général [Philippe] Lazzarini, sous la direction courageuse et inspirante duquel sont menées les opérations de l’ONU à Gaza.

Au cours des dernières semaines, j’ai dialogué avec divers dirigeants, partenaires et interlocuteurs pour soutenir les efforts humanitaires et négocier l’accès. Je suis allé en Égypte, en Israël et dans le territoire palestinien occupé. J’ai rencontré les familles de certains otages israéliens et parlé à des familles à Gaza.

La situation est insupportable. Permettre que cela continue serait une parodie.

Permettez-moi ici de partager quelques réflexions sur ce qui doit se produire de toute urgence pour éviter cette parodie.

Premièrement : nous devons respecter pleinement – ​​par toutes les parties – le droit international humanitaire et la dignité humaine fondamentale. Cela signifie que les civils doivent être protégés et leurs besoins essentiels satisfaits, où qu’ils se trouvent à Gaza.

Cependant, l’ONU ne peut pas participer à une proposition unilatérale visant à pousser des centaines de milliers de civils désespérés à Gaza vers des soi-disant zones de sécurité.

L’ONU n’a pas participé à la préparation de l’arrivée de personnes déplacées dans une éventuelle « zone de sécurité » à Gaza.

Au nom de la communauté humanitaire que je représente, je peux vous dire que nous avons de sérieuses inquiétudes :

Inquiétudes quant à la sécurité des civils dans les zones dites de sécurité s’il n’y a pas d’accord entre toutes les parties sur leur création.

Préoccupations quant au fait qu’il n’existe nulle part à Gaza des conditions satisfaisantes pour garantir un logement adéquat, de la nourriture, de l’eau, des installations sanitaires et des soins de santé.

Et des inquiétudes concernant la protection des civils partout à Gaza.

Deuxièmement : nous devons être autorisés à acheminer des fournitures essentielles et des secours humanitaires – y compris du carburant – vers Gaza en toute sécurité, sans obstacle, de manière fiable et à grande échelle.

Le nombre modeste de camions que nous avons réussi jusqu’à présent à faire passer via le poste frontière de Rafah est totalement insuffisant par rapport à l’immense océan de besoins. Je tiens à remercier le gouvernement égyptien d’avoir facilité l’accès via Rafah et d’avoir accepté d’héberger l’équipe technique humanitaire des Nations Unies à Al Arish. Mais nous sommes clairs sur le fait que nous avons besoin de plus d’un point d’entrée à Gaza. Nous devons acheminer chaque jour des centaines de camions vers Gaza, et non des dizaines, et être autorisés à atteindre tous les endroits où les gens s’abritent.

Troisièmement : nous avons besoin d’un cessez-le-feu humanitaire.

En termes simples, il s’agit d’une cessation des combats à des fins humanitaires afin d’accorder un certain répit aux assauts, d’accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire et de faciliter la libération des otages. Cela doit être notre objectif et notre priorité.

Président Macron, Excellences,

Aussi désespérée et épouvantable que soit la situation à Gaza, elle constitue également un avertissement.

C’est un avertissement : nous ne pouvons pas perdre de vue la détérioration de la situation en Cisjordanie, où les incidents de violence contre les Palestiniens se multiplient et sont les pires depuis des années.

Et surtout, c’est un avertissement : nous ne pouvons pas permettre une escalade régionale de cette guerre.

Nous en voyons déjà les signes dans les échanges de tirs et de paroles entre le Hezbollah et Israël.

Nous en avons vu les signes dans les roquettes tirées depuis le Yémen vers Israël. Nous avons assisté à des manifestations massives partout dans le monde. Et chaque jour, nous assistons à la montée des sentiments, de la rhétorique et des actes de violence anti-musulmans et antisémites, tant dans le monde virtuel que dans le monde réel.

La guerre est un virus qui saisit chaque occasion de se propager.

Le conflit actuel est un incendie de forêt qui pourrait consumer la région – avec des conséquences mondiales de grande ampleur – à moins que nous ne le maîtrisions.

À moins que les efforts multilatéraux et diplomatiques ne soient maximisés pour assurer la protection des civils, améliorer l’accès humanitaire et garantir la libération des otages si sauvagement pris le 7 octobre, je crains sincèrement que cela ne soit qu’un début.

Au cours des deux dernières années, le multilatéralisme, ainsi que l’équité, l’égalité et la recherche de la paix qui le sous-tendent, ont été confrontés à des défis importants, notamment en raison de la guerre en Ukraine. Aujourd’hui, elle est à nouveau confrontée à des défis importants.

Mais c’est dans les moments les plus difficiles que nous devons défendre et agir selon nos principes communs avec la plus grande conviction.

Le multilatéralisme et une diplomatie engagée doivent être le moyen par lequel nous trouverons une solution pour le peuple palestinien. La conférence d’aujourd’hui pourrait constituer une étape décisive sur cette voie, et je tiens une fois de plus à remercier le président Macron de nous avoir réunis.

Enfin, je tiens à remercier l’UNRWA et Philippe pour ce qu’ils font sur le terrain à Gaza : pour être la frontière ténue entre tragédie et sécurité, entre massacre et humanité. Nous déplorons le nombre insupportable de membres du personnel de l’UNRWA qui ont été tués. Je rends hommage à tous nos collègues humanitaires qui ont perdu la vie et à ceux qui continuent de servir avec altruisme et courage.

Merci.