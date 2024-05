Allison Williams dit que les téléspectateurs d’origine n’ont pas compris l’essentiel de « Girls »

Allison Williams est pleinement d’accord avec l’arc de rédemption qu’elle Filles le personnage, Marnie Michaels, compte parmi les téléspectateurs de la génération Z.

L’actrice a réfléchi à l’impact durable de la série HBO avec sa co-vedette Ebon Moss-Bachrach dans une récente interview. Salon de la vanité vidéo, où elle s’est émerveillée de tous les commentaires « pro-Marnie » qui sont apparus en ligne ces dernières années alors qu’une jeune génération la regardait pour la toute première fois.

« Ma théorie est que ce qui était codé comme l’égoïsme parmi les Millennials est maintenant codé comme prendre soin de soi et simplement être conscient de ce dont vous avez besoin, défendre vos besoins et vous défendre », a expliqué Williams à Moss-Bachrach. «Et donc la génération Z dit: ‘Non, nous l’avons.’ Elle a du sens pour nous.

Le casting de « Girls ».

HBO / Avec l’aimable autorisation : Everett



Elle a noté que ce n’était pas seulement Marnie – un personnage qu’elle a décrit comme « avant son temps » – qui a été embrochée aux yeux du public lors de la première diffusion de la série de 2012 à 2017. « L’ensemble de la série a reçu beaucoup de critiques lors de sa diffusion car tout le monde était trop égoïste et égocentrique et bla, bla, bla », a-t-elle expliqué.

Moss-Bachrach, qui incarnait Desi Halperin, l’ancien membre du groupe et amoureux de Marnie, a ensuite plaisanté en disant que les téléspectateurs de la génération Z pourraient trouver le personnage de Williams pertinent parce que le « niveau de narcissisme » qu’elle a affiché tout au long des six saisons de la série est simplement devenu le « de base » de nos jours.

« Non! En fait, je pense que c’est un groupe de filles qui essaient de créer le meilleur environnement pour que chacune d’entre elles puisse survivre et s’épanouir et se tromper, mais qui continuent d’essayer et de s’en soucier », a répondu Williams à travers son rire. «Je pense que c’est une quête qui résonne d’une manière nouvelle, alors qu’avant, nous semblions simplement ignorer qu’il existait d’autres pays ou que quiconque avait une vie moins chanceuse que la nôtre. Mais c’était en quelque sorte le but – cela a juste été un peu manqué.

Moss-Bachrach, cependant, ne semblait pas en être aussi sûr. « C’était un narcissisme massif », a-t-il soutenu. «C’est une implication insensée. Mais… je pense qu’il y a aussi quelque chose là-dedans.

Le couple a également imaginé ce que feraient leurs personnages de nos jours. « Je pense que Marnie, je pense qu’elle essaierait toujours de faire une carrière de chanteuse, en plus d’autres emplois », a déclaré Williams. «Je l’imagine avec un autre mariage à son actif, passé et reparti, je pense. Probablement sur le point de décider d’avoir un bébé toute seule.

Moss-Bachrach a déclaré que Desi « travaillerait avec des jeunes en difficulté » dans le désert ou « organiserait des tables » à Joshua Tree. « Comme, à côté d’une scène musicale, peut-être ? », a-t-il dit. « Mais j’aime l’idée de lui en tant que thérapeute. Pas comme un thérapeute agréé, mais comme quelqu’un qui se salit vraiment les mains et qui se dit : « J’y suis allé, les gars. Je sais ce que tu traverses.’

Regardez Moss-Bachrach et Williams se réunir dans le clip ci-dessus.