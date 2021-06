Allison Mack s’excuse pour le rôle de culte du sexe de NXIVM quelques jours avant la condamnation

Quelques jours avant qu’Allison Mack ne soit condamnée pour son rôle dans le culte du sexe NXIVM, l’ancienne actrice de « Smallville » a présenté des excuses.

Dans une lettre obtenue par The Hollywood Reporter et Variety, adressée à « ceux qui ont été blessés par mes actions », Mack, 38 ans, a exprimé ses regrets pour ses actions et a réfléchi à « l’opportunité » de son assignation à résidence pour « affronter les parties les plus sombres ». de moi-même et accepter la douleur que mes actions ont infligée à tant de personnes que j’aime. »

« Il est maintenant d’une importance primordiale pour moi de dire, du fond du cœur, que je suis vraiment désolée », a-t-elle écrit. « Je me suis jeté dans les enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais. Je croyais, de tout mon cœur, que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même. J’ai consacré ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie à lui. C’était la plus grosse erreur et le plus grand regret de ma vie. »

USA TODAY a contacté les avocats de Mack pour de plus amples commentaires.

Le fondateur de NXIVM, Raniere, a été condamné en octobre dernier à 120 ans de prison pour son rôle dans la direction de l’entreprise criminelle qui comprenait une sororité de type culte où des femmes étaient exploitées sexuellement et marquées de ses initiales. En 2019, Mack a signé un accord de plaidoyer devant le tribunal fédéral de Brooklyn, admettant avoir commis des crimes de racket dans son rôle de leader de haut rang dans le sous-groupe DOS, ce qui pourrait la mettre derrière les barreaux pendant des années.

L’ancienne actrice est attendue mercredi devant le tribunal pour connaître sa peine. Selon THR et Variety, son équipe juridique ne demande aucune peine de prison, étant donné que Mack a reconnu ses actes répréhensibles et a dénoncé publiquement Raniere.

Précédemment:Les acteurs de « Smallville » Tom Welling et Michael Rosenbaum s’expriment sur l’affaire de culte du sexe d’Allison Mack

Dans sa lettre, Mack s’est excusée auprès de ceux qu’elle a amenés à NXIVM, affirmant qu’elle pensait qu’elle « les aidait ». L’ancienne actrice a également exprimé sa gratitude pour avoir été arrêtée alors qu’elle l’était, remerciant « le tribunal, ma famille, mon thérapeute et quelques amis incroyables ».

Elle a ajouté: « S’il vous plaît, sachez que je me consacre à passer ma vie à travailler pour réparer les cœurs que j’ai brisés et à continuer à me transformer en une femme plus aimante et compatissante. Merci d’avoir pris le temps de lire cette lettre. J’espère qu’elle offre à au moins un peu de paix et de clôture alors que cet horrible chapitre touche à sa fin. »

« Le vœu » :Tout ce que vous devez savoir sur le prétendu culte NXIVM, sujet des docuseries de HBO

L’été dernier, les docuseries de HBO « The Vow » ont exploré comment Raniere et sa co-fondatrice Nancy Salzman ont manipulé les autres pour qu’ils rejoignent ce qu’ils pensaient être une organisation d’auto-amélioration. Les docuseries ont également présenté d’anciens membres dont l’enthousiasme pour NXIVM a été remplacé par le dégoût, la honte et un désir inébranlable d’abattre Raniere et de sauver d’autres membres sous son charme.

Contributeurs : Erin Jensen, USA TODAY, et Jon Campbell, New York State Team