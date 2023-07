Allison Mack libérée de prison tôt après avoir purgé une peine pour les crimes NXIVM – National

Allison Mack, l’ancienne Smallville acteur et membre du groupe culte NXIVM, a été libéré de prison plus tôt, selon les archives fédérales américaines.

Des documents en ligne du Bureau fédéral des prisons affirment que Mack, 40 ans, a été libéré de prison lundi.

En 2019, l’acteur a plaidé coupable à plusieurs chefs d’accusation, dont le racket dans le cadre d’une affaire de trafic sexuel qui a publiquement révélé que Mack était un membre de haut rang de NXIVM. Elle a manipulé les femmes pour qu’elles deviennent des esclaves sexuelles pour le chef spirituel du groupe, Keith Raniere.

En juin 2021, Mack a été condamné à trois ans de prison. Elle a été condamnée à une peine moindre dans le cadre d’un accord qui a vu Mack coopérer avec les enquêteurs pour accuser Raniere de créer la société secrète qui a marqué les victimes avec les initiales du chef de la secte. Mack aurait fait face à plus de 17 ans de prison.

Mack et ses avocats n’ont pas commenté publiquement sa libération.

Avant sa condamnation en 2021, Mack a publié une déclaration s’excusant publiquement auprès des victimes.

« Il est maintenant d’une importance primordiale pour moi de dire, du fond de mon cœur, je suis tellement désolé. Je me suis lancée dans les enseignements de Keith Raniere avec tout ce que j’avais », a-t-elle écrit. «Je croyais de tout cœur que son mentorat me conduisait à une version meilleure et plus éclairée de moi-même. Je lui ai consacré ma loyauté, mes ressources et, finalement, ma vie. Ce fut la plus grande erreur et le plus grand regret de ma vie.





6:38

Allison Mack apparaît dans une vidéo refaite faisant la promotion d’un culte sexuel présumé



Mack était l’une des six personnes accusées de trafic sexuel, de travail forcé, de racket, de fraude électronique et d’autres accusations liées à leur implication avec NXIVM. Les procureurs ont déclaré que Mack avait recruté de jeunes femmes pour rejoindre NXIVM sous le couvert d’un mentorat féminin, puis les avait forcées à devenir sexuellement soumises à Raniere. De nombreuses femmes appartenant à NXIVM ont été gravement maltraitées et maintenues sous un régime de famine.

Parmi les autres membres du groupe figuraient une héritière de la fortune des alcools Seagram, Clare Bronfman; et une fille de la star de la télévision Catherine Oxenberg de Dynastie notoriété.

Mack est surtout connu pour avoir joué l’amie proche de Clark Kent, Chloe Sullivan, dans la série télévisée de super-héros Smallville.

Raniere a été condamné en 2020 à 120 ans de prison pour sa condamnation pour trafic sexuel. NXIVM, une organisation d’« entraide » autoproclamée basée à New York, a suspendu ses activités en 2018.

— Avec des fichiers de l’Associated Press