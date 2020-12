En avril 2018, le Smallville alun a été arrêté et accusé de trafic sexuel présumé, de complot de trafic sexuel et de complot de travail forcé.

« Comme il est allégué dans l’acte d’accusation, Allison Mack a recruté des femmes pour rejoindre ce qui était censé être un groupe de mentorat féminin qui a en fait été créé et dirigé par Keith Raniere », a déclaré l’avocat des États-Unis. Richard Donoghue dit dans un communiqué. «Les victimes ont ensuite été exploitées, à la fois sexuellement et pour leur travail, au profit des accusés. Ce bureau et nos partenaires chargés de l’application des lois se sont engagés à poursuivre les prédateurs qui en victimisent d’autres par le biais du trafic sexuel et du travail forcé.

Allison risque une peine maximale de 40 ans de prison ou 20 ans par chef d’accusation, E! Nouvelles rapportées à l’époque, selon le bureau du procureur américain. Cependant, la star attend toujours son sort. La date de sa condamnation n’a pas encore été fixée.

Il y a à peine trois mois, Nicki s’est prononcée pour la première fois sur Allison et l’affaire NXIVM. Dans une rare interview avec CBS ce matin en septembre, l’actrice a déclaré au journaliste Nicki Battiste, « Cela a été l’expérience la plus difficile et la plus humiliante de ma vie. »

« Nous ne nions pas que certaines choses se sont produites. Il existe des preuves que certaines choses se sont produites », a-t-elle ajouté. « Comment ils se sont produits, pourquoi ils se sont produits et comment certaines personnes les ont choisis – c’est une toute autre conversation. »