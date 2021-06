Allison Mack condamne en direct – L’actrice de Smallville apprendra le sort dans l’affaire de culte sexuel NXIVM aujourd’hui devant le tribunal de Brooklyn

QUI EST ALLISON MACK ?

Allison Mack, 38 ans, a joué dans Smallville dans le rôle de Chloe Sullivan et a également travaillé en tant que productrice et réalisatrice.

L’actrice est née le 29 juillet 1982 à Preetz, en Allemagne de l’Ouest, de Jonathan – un chanteur d’opéra – et de Mindy Mack, qui étaient en Allemagne au moment de sa naissance parce que son père y jouait.

Alors qu’elle est surtout connue pour ses rôles de Chloe Sullivan dans Smallville et d’Amanda dans Wilfred, sa carrière d’actrice a commencé à l’âge de quatre ans dans des publicités pour German Chocolate.

Elle a commencé à étudier au Young Actors Space de Los Angeles à l’âge de sept ans, et en 1998, elle a décroché son premier rôle à la télévision dans un épisode de 7th Heaven dans lequel elle incarnait une adolescente qui s’automutilait.

Elle a également brièvement figuré dans Opposite Sex en 2000, la mini-série de RL Stine The Nightmare Room, ainsi que des rôles au cinéma dans Police Academy 6: City Under Siege, My Horrible Year, Camp Nowhere et Honey, We Shrunk Ourselves.