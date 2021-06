ALBANY, NY – Allison Mack, l’actrice qui a passé des années en tant que membre clé de l’organisation culte NXIVM, a été condamnée mercredi à trois ans de prison pour son rôle dans un groupe maître-esclave dont les adeptes étaient marqués.

Mack, 38 ans, a plaidé coupable en avril 2019 à des chefs d’accusation de racket et de complot de racket pour ses actions dans un groupe maître-esclave au sein de NXIVM, le groupe d’entraide d’Albany dirigé par le leader condamné depuis Keith Raniere, 60 ans, connu de ses partisans. comme « Avant-garde ».

L’actrice, surtout connue pour avoir joué Chloe Sullivan dans « Smallville » de la CW, était un maître de premier plan dans le sous-groupe entièrement féminin connu sous le nom de DOS ou « The Vow », dans lequel les « esclaves » étaient marqués des initiales de Raniere sur leur pubis. région et tenus de promettre une vie entière d’obéissance à leurs « maîtres ».

Le juge de district américain Nicholas Garaufis a prononcé la peine mercredi après-midi devant le tribunal fédéral de Brooklyn, selon le bureau du procureur américain. Mack fera également face à une amende de 20 000 $.

Mack, un fidèle de longue date de Raniere qui l’a désavoué depuis, risquait un maximum de 40 ans de prison, bien que les directives fédérales en matière de condamnation prévoyaient entre 14 et 17 ans et demi.

Le bureau du procureur américain à Brooklyn a demandé une peine clémente qui n’est pas conforme aux directives. Les procureurs ont noté que Mack avait coopéré avec eux et avait finalement fourni des preuves clés pour l’affaire contre Raniere, y compris une conversation enregistrée dans laquelle il expliquait comment il souhaitait que le processus de personnalisation se déroule.

« Bien que Mack aurait pu fournir une aide encore plus substantielle si elle avait pris la décision de coopérer plus tôt, Mack a fourni des informations importantes, détaillées et hautement corroborées qui ont aidé le gouvernement dans ses poursuites », a écrit la procureure adjointe des États-Unis, Tanya Hajjar, dans un dossier judiciaire du 21 juin.

Allison Mack s’excuse dans une lettre aux victimes

Dans son propre dossier judiciaire, les avocats de Mack ont ​​inclus une lettre de l’actrice dans laquelle elle acceptait la responsabilité de ses actes et s’excusait auprès de ceux à qui elle avait fait du mal.

« Je suis désolé de vous avoir déjà exposé aux stratagèmes néfastes et émotionnellement abusifs d’un homme tordu », a écrit Mack, se référant à Raniere. « Je suis désolé de vous avoir encouragé à utiliser vos ressources pour participer à quelque chose qui était finalement si laid. »

Elle a poursuivi: « Je ne prends pas à la légère la responsabilité que j’ai dans la vie de ceux que j’aime et je ressens un lourd poids de culpabilité pour avoir abusé de votre confiance, vous conduisant sur une voie négative. »

Les procureurs ont déclaré que Mack avait utilisé la menace d’extorsion pour forcer les membres de niveau inférieur du DOS à renoncer à des garanties personnelles, notamment des photographies nues et des aveux préjudiciables sur eux-mêmes ou sur des membres de leur famille. Si un « esclave » venait à rompre avec le DOS, cela s’accompagnait de la menace de voir sa garantie libérée.

Certains « esclaves » ont été préparés pour des relations sexuelles avec Raniere, dont l’implication dans le groupe était connue de Mack mais pas des autres membres du groupe.

Raniere dirigeait secrètement un groupe maître-esclave DOS

Dans la conversation enregistrée fournie aux procureurs par Mack, Raniere a exposé sa vision d’une cérémonie de marque sacrificielle au cours de laquelle les femmes devaient se déshabiller avant qu’un logo avec ses initiales ne soit gravé sur elles avec un stylo cautérisant.

« (Ils) devraient dire : ‘S’il vous plaît, marquez-moi que ce serait un honneur’ ou quelque chose comme ça. ‘Un honneur que je veux porter pour le reste de ma vie' », a déclaré Raniere sur la bande. « Et ils devraient probablement le dire avant d’être retenus pour ne pas avoir l’air d’être contraints. »

Raniere purge actuellement une peine de 120 ans dans une prison fédérale pour son rôle à la tête de NXIVM, après avoir été reconnu coupable de sept crimes, dont le trafic sexuel, le racket et le complot de travail forcé.

NXIVM et Raniere ont récemment fait l’objet de la série documentaire de HBO, « The Vow », et de la série Starz « Seduced: Inside the NXIVM Cult ».

Jon Campbell est le rédacteur en chef de l’équipe de l’État de New York pour le réseau USA TODAY. Il peut être contacté à JCAMPBELL1@Gannett.com ou sur Twitter à @JonCampbellGAN.