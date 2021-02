Allison Janney parle de filmer maman sans Anna Faris

Actuellement, Faris héberge le Sans réserve Podcast. Pour ce qui est de Maman, le spectacle met aussi en vedette Mimi Kennedy, Jaime Pressly, Beth Hall, William Fichtner et Kristen Johnston. Sans oublier que l’émission est actuellement en attente de trois prix lors de la 26e édition des Critics Choice Awards, dont la meilleure série comique, le meilleur acteur de soutien dans une série comique (pour Fichtner) et la meilleure actrice dans un second rôle dans une série comique (pour Pressly).

Sur MamanLes trois nominations de Janney, a déclaré Janney à DeGeneres, « Les émissions du réseau ont tendance à être mises de côté parce qu’il y a tellement de grandes émissions sur toutes les autres, vous savez. Donc, pour obtenir un nom dans notre huitième saison et pour Bill Fichtner et Jaime Pressly pour être reconnu, ils sont si merveilleux et je suis vraiment fier. «

Regardez l’interview complète de Janney ci-dessous.