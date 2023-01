Allison Holker partage un hommage émouvant au défunt mari Stephen ‘tWitch’ Boss: “Nous nous souviendrons pour toujours de vous”

Allison Holker rend hommage à son mari, feu Stephen “tWitch” Boss.

Vendredi, Holker s’est rendue sur Instagram pour partager un diaporama de ses moments préférés avec Boss, y compris des photos du couple le jour de leur mariage et avec leurs trois enfants.

“À mon mari, meilleur ami, bébé, Chee-chalker, Superman et père de mes enfants, je t’aime pour toujours et TOUJOURS ! Nous nous souviendrons à jamais de toi comme le véritable phare de lumière que tu étais, et nous continuerons à projeter ta lumière. et l’amour à travers le monde”, a écrit Holker dans sa légende. “Merci pour nos souvenirs incroyables et notre belle vie partagée ensemble.”

Le diaporama était réglé sur la chanson de Rihanna “Lift Me Up”.

LE CÉLÈBRE DJ TWITCH D’ELLEN DEGENERES EST MORT À 40 ANS

Le couple s’est rencontré en 2010 lorsqu’on leur a demandé de jouer sur “So You Think You Can Dance”. Ils sont devenus un élément après avoir dansé ensemble lors de la soirée de clôture de la saison 7 de l’émission.

Ils se sont fréquentés trois ans avant de se fiancer et se sont mariés en 2013. Ils ont célébré leur neuvième anniversaire quelques jours avant sa mort.

Holker et Boss ont souvent publié des vidéos d’eux-mêmes en train de danser sur leurs comptes Instagram. Son dernier message était une vidéo d’eux dansant devant un sapin de Noël sur une chanson d’Alicia Keys.

Le 13 décembre 2022, Boss a été retrouvé mort dans une chambre d’hôtel à l’âge de 40 ans. Selon le médecin légiste-coroner du comté de Los Angeles, sa cause de décès était une blessure par balle auto-infligée à la tête.

“C’est avec le cœur le plus lourd que je dois partager que mon mari Stephen nous a quittés”, a déclaré Allison dans une déclaration à Fox News Digital à l’époque. “Stephen a illuminé chaque pièce dans laquelle il est entré. Il valorisait la famille, les amis et la communauté par-dessus tout et diriger avec amour et lumière était tout pour lui. Il était l’épine dorsale de notre famille, le meilleur mari et père, et une inspiration pour son Ventilateurs.

“Dire qu’il a laissé un héritage serait un euphémisme, et son impact positif continuera de se faire sentir”, a-t-elle poursuivi. “Je suis certain qu’il ne se passera pas un jour sans que nous honorions sa mémoire. Nous demandons l’intimité pendant cette période difficile pour moi et surtout pour nos trois enfants. Stephen, nous t’aimons, tu nous manques, et je garderai toujours la dernière danse pour toi.”

Plus tôt cette semaine, un service funéraire a eu lieu pour le défunt danseur en présence de membres de sa famille, tandis qu'”un service plus important pour des amis proches qu’il considérait comme sa famille aura lieu à une date ultérieure”. Boss et Holker ont eu trois enfants : Weslie, Zaia et Maddox.

En plus de sa renommée de danseur en tant que concurrent sur “So You Think You Can Dance”, Boss a acquis une large reconnaissance lorsqu’il a commencé à apparaître en tant que DJ aux côtés d’Ellen DeGeneres sur “The Ellen DeGeneres Show”.

“J’ai le cœur brisé. tWitch était de l’amour pur et de la lumière. C’était ma famille et je l’aimais de tout mon cœur”, écrivait DeGeneres à l’époque. “Il va me manquer. S’il vous plaît, envoyez votre amour et votre soutien à Allison et à ses beaux enfants – Weslie, Maddox et Zaia.”

Après que le public soit tombé amoureux de lui en tant que DJ, Boss a reçu un crédit de producteur exécutif pour l’émission d’Ellen en 2020. On ne sait pas si Ellen ou l’équipe “SYTYCD” prévoient des services commémoratifs séparés.

Si vous ou quelqu’un que vous connaissez avez des pensées suicidaires, veuillez contacter Suicide & Crisis Lifeline au 988 ou 1-800-273-TALK (8255).

Tracy Wright de Fox News Digital a contribué à ce rapport