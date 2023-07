Allison DuBois réagit à la séparation de Kyle Richards et Mauricio Umansky Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Le savait-elle depuis le début ? ! En entendant ça Les vraies femmes au foyer de Beverly Hills couple de longue date Kyle Richards et Mauricio Oumanski aurait rompu après 27 ans de mariage, moyen Allison DuBois prendre à réseaux sociaux réagir. Comme les fans de Bravo le savent, le médium est apparu dans un premier épisode de la saison 1 de la série et a prédit que Kyle divorcerait à un moment donné (regardez ici). « Je ne souhaite pas de mal à Kyle, j’espère qu’elle trouvera ce qu’elle cherche. Je suppose que je suis le seul à avoir « vu » ça venir », a tweeté l’homme de 51 ans le 3 juillet.

Je ne souhaite pas de mal à Kyle, j’espère qu’elle trouvera ce qu’elle cherche. Je suppose que je suis le seul à avoir « vu » cela venir. Les gens n’arrêtaient pas de me dire que je revenais sur le divorce de Camille PAS sur Kyle (D’accord, les médiums de fauteuil peuvent s’asseoir maintenant). Chute de micro #rhobh #moyen – Allison DuBois (@MediumAllison) 3 juillet 2023

Plus tard, Allison a rappelé que dans l’épisode (qui a été filmé en 2010), beaucoup pensaient qu’elle « voyait » Camille Meyerdivorce de 2011 avec Kelsey Grammaire. « Les gens n’arrêtaient pas de me dire que je reprenais le divorce de Camille, PAS Kyle (d’accord, les médiums de fauteuil peuvent s’asseoir maintenant). Mic drop #rhobh #medium », a-t-elle conclu le message de retour d’applaudissements. Allison s’est également rendue sur Instagram pour affirmer que son téléphone « explosait » après que de nombreuses personnes l’aient contactée après avoir entendu la nouvelle de la scission signalée.

Peu de temps après que le médium et l’auteur aient publié sa déclaration sur leur divorce présumé, de nombreux fanatiques de la télévision se sont rendus dans la section des réponses pour réagir aux paroles d’Allison. « Je ne peux pas discuter avec ça! », Un fan plaisantétandis qu’un autre écrit, « tu l’as appelé. » Au cours de la scène de 2011, Allison a affirmé que Kyle et le magnat de l’immobilier se sépareraient une fois que leurs enfants seraient « plus grands » et qu’à ce moment-là, ils n’auraient « rien en commun ». Un fan a pris les commentaires pour souligner également cette prédiction. « Vous aviez raison, et cela s’est également produit selon le calendrier que vous aviez prévu. Bien joué », ils tweeté.

@stephwithdadeets Répondant à @Holls2thewalls le voyant fou est sur le point de recevoir beaucoup d’appels pour des lectures 🤣 #kylerichards #rhobh #rhobhpsychic #divorce ? #mauricioumansky #morganwade #kyleandmauricio #psychique ♬ son original – Stephanie Tleiji

Après des mois de rumeurs de divorce, une source a affirmé PERSONNES le 3 juillet, la femme de 54 ans et son mari n’étaient plus. « Kyle et Mauricio sont séparés depuis un moment maintenant mais vivent toujours sous le même toit », ont-ils déclaré à la sortie de leur relation. « Ils restent amicaux alors qu’ils découvrent ce qui les attend, eux et leur famille. » Le couple, qui s’est marié en 1996, partage trois filles : Alexia27, Sophie23 et Portia15. Kyle a également accueilli sa fille, Farrah Bretagne34 ans, avec son premier mari, Guraish Aljufrie.

Près de trois mois avant leur séparation annoncée, l’homme de 53 ans est apparu sur le Deux T dans un pod avec Teddi Mellencamp et Juge Tamra podcast pour mettre fin aux rumeurs selon lesquelles lui et Kyle divorçaient. « Nous n’allons pas divorcer », avait-il déclaré aux stars de Bravo à l’époque. « Je veux dire, c’est tellement stupide. » Kyle et Mauricio ont longtemps été l’un des RHOBH‘s couples préférés et étaient notamment l’un des mariages les plus durables de la série télé-réalité. La mère de quatre enfants et son mari n’ont pas commenté publiquement la nouvelle au moment de la publication.

