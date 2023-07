Allisen Corpuz remporte l’US Women’s Open à Pebble Beach pour son premier titre LPGA

PEBBLE BEACH, Californie (AP) – Allisen Corpuz est devenue la première Américaine en 20 ans à faire de l’US Women’s Open son premier titre de la LPGA, clôturant avec un 3-moins de 69 dimanche et gérant son moment historique à Pebble Beach comme si elle avait j’étais ici, avant.

Corpuz, une joueuse de 25 ans d’Hawaï, s’est éloignée avec un gros putt par et des birdies consécutifs sur le neuf arrière pour profiter de la promenade la plus pittoresque du golf sur le 18e fairway, l’océan Pacifique à sa gauche et son place assurée en tant que première championne de l’US Women’s Open à Pebble Beach.

Elle a gagné par trois coups sur Charley Hull (66) et Jiyai Shin (68) et a remporté le prix de 2 millions de dollars, le plus riche jamais remporté pour un champion majeur de la LPGA.

Corpuz était si calme et cool sur la plus grande scène du golf féminin, quel que soit le coup ou les circonstances, jusqu’à ce que la réalité frappe alors qu’elle se dirigeait vers le 18e green avec une avance de trois coups en main. Elle a essuyé ses larmes avec sa serviette à imprimé Aloha quand ce fut fini.

Hilary Lunke en 2003 à Pumpkin Ridge a été la dernière Américaine à remporter sa première victoire à l’US Women’s Open, celle-là lors d’une éliminatoire à trois lundi.

Corpuz n’a jamais donné beaucoup de chance à personne. Nasa Hataoka a perdu son avance d’un coup sur le premier trou lorsque Corpuz a frappé son approche à 5 pieds pour un birdie, et la Japonaise de 24 ans a laissé tomber trop de coups dans la dernière ligne droite.

Corpuz, qui a terminé à 9-moins de 279, a été le seul joueur à briser le par tous les quatre jours.

Doug Ferguson, Associated Press