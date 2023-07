Allisen Corpuz remporte l’US Women’s Open à Pebble Beach pour son premier titre LPGA

PEBBLE BEACH, Californie (AP) – Allisen Corpuz s’est retrouvée sur la plus grande et la plus belle scène du golf féminin et l’a fait ressembler à une promenade sur la plage.

Peu importe qu’elle n’ait jamais gagné sur le circuit de la LPGA ou qu’elle ait entendu parler toute la semaine de l’occasion historique de l’US Women’s Open qui s’est tenu à Pebble Beach pour la première fois. Rien ne pouvait la faire craquer.

« Tous les quelques trous, j’ai regardé et j’ai dit: » Je suis ici à Pebble Beach. Il n’y a pas beaucoup d’endroits meilleurs que celui-ci », a déclaré Corpuz.

Il n’y avait pas beaucoup de meilleures performances non plus. Corpuz a transformé un duel serré avec Nasa Hataoka en un emballement, clôturant avec un 3-moins de 69 dimanche pour une victoire en trois coups pour devenir la première Américaine en 20 ans à faire de l’US Women’s Open son premier titre de la LPGA.

À Pebble Beach, pas moins.

La joueuse de 25 ans d’Hawaï était calme et cool, peu importe le coup ou les circonstances, jusqu’à ce que la réalité s’installe alors qu’elle prenait une avance de trois coups sur le 18e fairway. C’est un chemin emprunté au fil des ans par des gens comme Jack Nicklaus, Tom Watson et Tiger Woods, tous champions de l’US Open à Pebble Beach.

« Juste en connaissant l’histoire… Tiger a complètement anéanti cet endroit. Ouais, c’est vraiment spécial », a déclaré Corpuz. « Dans 20 ou 30 ans, je pense que le simple fait que ce soit un US Open signifie beaucoup pour moi. Mais savoir que c’est chez Pebble le rend encore plus doux.”

Elle a gagné par trois coups sur Charley Hull (66) et Jiyai Shin (68) et a remporté le prix de 2 millions de dollars, le plus riche jamais remporté pour un champion majeur de la LPGA.

Corpuz n’a pas pu contenir un large sourire quand elle a tapoté pour le par, seulement pour le couvrir avec sa main alors que les larmes ont commencé à couler. Elle les a essuyés avec sa serviette à imprimé Aloha.

L’ancien président Barack Obama a été parmi les premiers pour la féliciter sur Twitter. Tous deux sont allés à l’école Punahou à Honolulu.

« Irréel », a déclaré Corpuz. « Cette semaine a été comme un rêve devenu réalité. »

Hilary Lunke en 2003 à Pumpkin Ridge a été la dernière Américaine à remporter sa première victoire à l’US Women’s Open, celle-là lors d’une éliminatoire à trois lundi.

Corpuz, qui a terminé à 9-moins de 279, a été le seul joueur à briser le par tous les quatre jours.

Corpuz n’a jamais donné beaucoup de chance à personne. Hataoka a perdu son avance d’un coup sur le premier trou lorsque Corpuz a frappé son approche à 5 pieds pour un birdie, et la Japonaise de 24 ans a laissé tomber trop de coups dans la dernière ligne droite.

Ils étaient à égalité au virage jusqu’à ce que Corpuz atteigne son approche juste à moins de 10 pieds pour un birdie le 10. Le moment clé a été au 12e par-3, lorsque Corpuz s’est retrouvé à court dans le bunker et avait 15 pieds pour le par. Hataoka a roulé son birdie putt de la frange à 5 pieds du trou. Corpuz a fait son par, Hataoka a raté son putt et l’avance était à deux.

Il n’a fait que s’agrandir, Corpuz l’étirant à quatre coups avec de superbes coins à 8 pieds sur le 14e par-5 et 4 pieds sur le 15e, deux birdies qui ont fait de l’acte final une bataille pour la deuxième place.

Hull, qui a commencé le tour final avec sept coups de retard, s’est rapproché à deux coups au début du neuf de retour et est resté dans le match avec un putt de 30 pieds pour un birdie le 16. Ce n’est que plus tard qu’elle réalisa que Corpuz s’éloignait. Hull a continué à tirer, frappant 3 bois sous le cyprès au milieu du 18e fairway et le tirant presque.

« Les enfants timides ne reçoivent pas de bonbons », se dit-elle le 18 avant de se déchaîner et de se mettre à genoux pour regarder son vol.

Shin a réussi un birdie le 18 pour rejoindre Hull en tant que finaliste. La double championne majeure de Corée du Sud n’a jamais eu une chance sérieuse de gagner, mais elle a célébré un grand moment pour Corpuz et pour le golf féminin.

« Je ne fais que regarder la télévision à Pebble Beach et enfin nous sommes ici pour jouer », a déclaré Shin. « Ce cours a une grande histoire, et enfin l’histoire des femmes est dedans. »

Cette histoire appartenait à Corpuz. Elle a rejoint Michelle Wie West en tant que seule grande championne d’Hawaï – Wie West a remporté l’Open féminin à Pinehurst n ° 2 en 2014 et a joué sa dernière majeure cette semaine à Pebble Beach.

Ils sont liés par l’État d’Aloha, leur lycée (Punahou) et leur accent sur l’éducation – Wie West est diplômé de Stanford, Corpuz a obtenu un diplôme en commerce et un MBA de l’USC – et leur début précoce dans les événements de l’USGA. Corpuz a battu le record de Wie West en tant que plus jeune joueuse à se qualifier pour les US Women’s Amateur Public Links à l’âge de 10 ans.

« Je n’ai jamais vraiment pensé que j’irais aussi loin. Rien que de regarder Michelle, elle a été un énorme modèle pour moi, et c’était vraiment génial de battre son record pour les Public Links », a déclaré Corpuz. « Mais je ne me suis jamais vraiment comparé à elle. J’ai toujours voulu me faire un nom. Elle vient d’être une très grande source d’inspiration.

Corpuz jouait dans son 19e championnat USGA. Elle connaît la formule USGA des fairways et des greens et fait preuve de beaucoup de patience. Elle est construite pour cela, surtout compte tenu de sa concentration que même une magnifique journée sur la péninsule de Monterey ne pourrait craquer.

L’officielle derrière le cinquième green était Mary Bea Porter King, la pionnière du golf junior à Hawaï et l’une des figures les plus influentes du jeu. Corpuz est entré pour la première fois dans le programme junior d’Hawaï à l’âge de 7 ans.

« Elle a toujours été calme, cool et… je ne dirai pas sérieuse, mais elle a juste cheminé. Elle était en quelque sorte une tueuse géante », a déclaré Porter King. « Je pense qu’elle n’avait peur de rien. »

Cela était évident à Pebble Beach, qui avait suffisamment de vent pour être plus difficile que jamais. Seuls sept joueurs ont terminé sous le par.

Hataoka, dont le 66 samedi était près de neuf coups de mieux que le terrain, avait un 40 sur le neuf de retour et à égalité au quatrième rang avec Bailey Tardy, le leader de 36 trous qui est allé 75-73 le week-end pour son meilleur résultat dans sa LPGA saison recrue.

Rose Zhang, qui a dominé la scène amateur et a ensuite remporté son premier départ sur le circuit de la LPGA en tant que pro, n’a jamais été sur la bonne voie et a terminé avec un 72 à égalité pour la neuvième place. Elle a maintenant le top 10 dans les deux majors en tant que pro, même si cette fois, elle n’a jamais été dans le mix.

___

Doug Ferguson, Associated Press