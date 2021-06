Alligator de 7 pieds repéré dans un bureau de poste aux États-Unis, Internet se demande s’il avait un colis à envoyer

Les alligators ont parfois été aperçus dans les endroits les plus insolites – des piscines de jardin aux parkings de restaurants. Le 9 juin, cependant, un résident de Floride a reçu le choc de sa vie après avoir été accueilli par un alligator à l’intérieur d’un bureau de poste. L’incident a été partagé par le bureau du shérif du comté de Hernando dans une publication sur Facebook avec une image du visiteur inhabituel suspendu avec désinvolture dans un bureau de poste de Philatelic Road, Hernando, Floride, États-Unis.

Selon les autorités, l’énorme gator de 7 pieds a été retrouvé errant dans le hall vers 3 h 32 (HAE) par un client tard dans la nuit alors qu’il se rendait mercredi pour poster un colis au bureau de poste de Spring Hall. Le bureau du shérif pense que le reptile doit être entré dans le bâtiment par des doubles portes automatiques qui permettent l’entrée dans le hall afin que les clients puissent déposer leur courrier et leurs colis en dehors des heures d’ouverture, rapporte le Gens magazine. Lorsque le client l’a repéré errant, essayant peut-être de trouver la sortie par où il est entré, il en a immédiatement informé les flics et plus tard, un trappeur est arrivé sur place pour retirer l’animal du bâtiment en toute sécurité.

Avec plus de 3 000 réactions, près de 4 000 partages et 1 000 commentaires, la publication a suscité l’incrédulité et l’amusement des internautes étonnés. Un utilisateur a qualifié l’incident d' »incroyable et vraiment fou » alors qu’il était abasourdi par l’énorme alligator, tandis qu’un autre se demandait d’où cela pouvait provenir car le plan d’eau fermé se trouvait de l’autre côté de la route très fréquentée, de l’autre côté du parc.

La rencontre a également suscité des réactions hilarantes. Des tonnes de personnes ont suggéré en plaisantant qu’il avait un colis à poster ou qu’il devait récupérer sa lettre. Un autre commentaire comique disait qu’il avait des cartes postales à envoyer à sa famille à la maison. Une personne faisant référence au temps chaud a déclaré qu’elle appréciait la climatisation dans les portes et souriait donc.

Quelqu’un a écrit qu’il vérifiait si sa cargaison de Gatorade était déjà arrivée.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici