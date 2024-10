Allier expertise technique et créativité dans la photographie de portrait en studio

Allier précision technique et liberté créative est crucial lorsque l’on travaille en studio. L’éclairage, les choix de toile de fond et la façon dont vous vous adaptez au moment jouent tous un rôle dans la création d’images percutantes.

Venant de chez vous John Gresscette vidéo intrigante donne un aperçu des coulisses de la façon dont il combine expertise technique et état d’esprit adaptable. Pour ce tournage, Gress a commencé avec un mood board mais a donné aux danseurs l’espace nécessaire pour interpréter et jouer. Son objectif était de figer le mouvement, mais il a fini par se concentrer sur des poses plus statiques et plus expressives. Il avait initialement prévu d’utiliser des combinaisons de couleurs complémentaires comme l’orange et le bleu pour créer des images très contrastées, mais les résultats n’avaient pas la profondeur émotionnelle qu’il recherchait. En changeant de vitesse, les danseurs ont enfilé des tenues marron neutres, ce qui a incité Gress à repenser la toile de fond et l’éclairage pour correspondre à leur nouveau look.

L’un des principaux points à retenir de la vidéo est la façon dont l’ajustement de votre configuration en cours de tournage peut avoir un impact significatif. Gress a introduit une toile de fond peinte en marron et a ajouté une deuxième toile de fond assortie pour étendre la scène et créer des ombres superposées. Cette technique a permis d’apporter plus d’intérêt visuel et de profondeur aux photos. Il décrit comment ces changements l’ont aidé à obtenir un effet maussade et pictural qui n’était pas possible avec la configuration initiale. L’ouverture de Gress à changer d’approche en cours de séance reflète l’importance de ne pas trop s’attacher aux idées préconçues lors d’un tournage.

L’éclairage a joué un rôle essentiel dans la formation des images finales. Gress a utilisé un Octabox indirect Elinchrom 190 cm comme source de lumière principale, installée sur un support de perche pour permettre un positionnement précis. Ce grand modificateur, associé à deux Boîtes de strippage indirectes Elinchroma créé une lumière douce et équilibrée qui mettait en valeur les mouvements et les expressions des danseurs. Il a méticuleusement positionné les bandes lumineuses pour créer un effet d’éclairage de bord, donnant aux corps des danseurs un contour défini. Gress a également partagé son expérience en matière d’ajustement de la durée du flash pour figer le mouvement et obtenir des images plus nettes lors de la capture de poses dynamiques.

Pour l’étalonnage des couleurs, Gress a expérimenté différentes émulations de films dans Capture One pour créer un aspect chaleureux et cohérent. Il explique qu’il a ajusté la balance des blancs et appliqué une émulation de pellicule inspirée de Kodak pour faire ressortir les teintes dorées des tons chair et des arrière-plans. Ce choix a renforcé la qualité émotionnelle des images et a réuni tous les éléments. Le résultat était un ensemble de photos qui ressemblaient plus à des peintures qu’à des captures numériques. Regardez la vidéo ci-dessus pour un aperçu complet de Gress.

