Allied Gaming & Entertainment Inc. (NASDAQ : AGAE) Transcription de l’appel sur les résultats du troisième trimestre 2023, 10 novembre 2023

Opérateur: Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023 d’Allied Gaming & Entertainment, Inc. [Operator Instructions] Attention, cet événement est en cours d’enregistrement. Je voudrais maintenant céder la parole à Tyler Drew d’Addo Investor Relations. S’il vous plaît, allez-y.

Tyler Drew : Merci, opérateur. Bonjour et bienvenue à la conférence téléphonique sur les résultats du troisième trimestre 2023 d’Allied Gaming & Entertainment. Le PDG d’Allied Gaming & Entertainment, Yinghua Chen, et le directeur financier, Roy Anderson, ont pris la parole aujourd’hui. Avant de passer la parole à la direction, veuillez noter que nos remarques préparées peuvent contenir des déclarations prospectives. Des mots tels que peut, sera, s’attendre, avoir l’intention, planifier, croire, chercher, pourrait, estimer, juger, cibler, devrait, anticiper, objectif et les variations de ces mots et expressions similaires sont destinés à être identifiés comme des déclarations prospectives. Les résultats réels pourraient différer sensiblement de ceux sous-entendus par ces déclarations prospectives en raison de divers facteurs évoqués dans les documents publics de la société, y compris les facteurs de risque évoqués dans les documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission.

Bien que la société estime que les attentes reflétées dans ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elle ne peut garantir que ses attentes seront atteintes. La société ne s’engage aucunement à mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement. De plus, certaines des informations financières présentées dans cet appel représentent des mesures financières non conformes aux PCGR. Le communiqué sur les résultats de la société, publié cet après-midi et disponible sur le site Web de la société, présente les définitions de ces mesures financières non-GAAP, les rapprochements avec les mesures GAAP appropriées et une explication des raisons pour lesquelles la société estime que ces mesures financières non-GAAP sont utiles. aux investisseurs.

L’histoire continue

Plan intérieur des installations d’un opérateur de jeux, des machines à sous reflétant les lumières.

Et sur ce, j’ai maintenant le plaisir de passer la parole au PDG d’Allied Gaming & Entertainment, Yinghua Chen.

Yinghua Chen : Merci, Tyler, et merci à tous d’être venus nous rejoindre cet après-midi. Alors que nous partageons notre développement passionnant du trimestre dernier, nous nous engageons à exécuter notre plan stratégique visant à nous concentrer sur notre croissance dans les domaines de l’e-sport, des jeux et du divertissement. Depuis notre performance financière au troisième trimestre, nous avons franchi une étape importante en enregistrant un bénéfice net positif. Cette réalisation reflète nos efforts incessants pour améliorer l’efficacité opérationnelle et réduire les dépenses en prévision d’une forte croissance des revenus en 2024. Notre engagement inébranlable à améliorer la rentabilité reste inébranlable malgré les défis auxquels nous avons été confrontés au troisième trimestre, notamment sous la forme d’une baisse de 28 % des revenus, en grande partie due à la diminution des événements de la vie, reflétant l’impact de l’incertitude économique.

Voir également 13 meilleures actions Blockchain à acheter et 10 ETF de croissance les plus performants en 2022.

Pour continuer à lire la session de questions-réponses, veuillez Cliquez ici.