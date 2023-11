Allied Gaming & Entertainment annonce ses résultats financiers du troisième trimestre 2023

NEW YORK, le 9 novembre 2023–(FIL D’AFFAIRES)–Allied Gaming & Entertainment, Inc. (NASDAQ : AGAE) (la « Société » ou « AGAE »), une société mondiale de divertissement expérientiel, a annoncé aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre clos le 30 septembre 2023.

« Nous continuons de progresser vers nos objectifs stratégiques, en réalisant un bénéfice net positif grâce à une réduction significative des frais généraux et administratifs. Notre engagement à croître dans les secteurs de l’esport, des jeux et du divertissement reste inébranlable », a déclaré Yinghua Chen, PDG. de la compagnie. « Nous sommes également ravis d’annoncer la clôture de notre investissement stratégique dans Beijing Lianzhong Zhihe Technology Co. (« Zhihe »), qui nous positionne comme le plus grand actionnaire, renforçant notre présence sur le marché des jeux mobiles en rapide expansion et augmentant nos revenus et notre rentabilité. “.

Résultats financiers du troisième trimestre 2023

Revenus : Les revenus totaux de 1,1 million de dollars ont diminué de 28 % par rapport à 1,6 million de dollars au troisième trimestre 2022. La diminution d’une année sur l’autre est principalement attribuable à une baisse temporaire des revenus liés à l’expérience en personne à l’Hyper X Arena de la société à Las Vegas. .

Coûts et dépenses : Le total des coûts et dépenses s’est élevé à 1,8 million de dollars, soit une diminution de 46 % par rapport au troisième trimestre 2022. L’amélioration est due à une réduction stratégique des frais généraux et administratifs de la société de 63 %, qui comprennent la rémunération en espèces, les actions rémunération basée sur la rémunération, et la reconnaissance des remboursements des crédits de fidélisation des employés en vertu du CARES 2020 et des lois ultérieures, et une diminution de 48 % des dépenses en personne de l’entreprise. Ces diminutions ont été partiellement compensées par une augmentation des charges d’amortissement, des honoraires professionnels liés aux acquisitions et des honoraires de consultation engagés dans le cadre d’autres opportunités d’investissement stratégique.

Le bénéfice net du troisième trimestre 2023 s’est considérablement amélioré pour atteindre 0,1 million de dollars, contre une perte nette de 1,6 million de dollars pour la période de l’exercice précédent. Le bénéfice net du troisième trimestre 2023 comprend environ 716 000 $ de revenus d’intérêts gagnés sur les placements à court terme.

L’histoire continue

De plus, la perte d’EBITDA ajusté s’est élevée à 0,2 million de dollars pour le troisième trimestre 2023, une amélioration considérable par rapport à une perte de 1,8 million de dollars au troisième trimestre 2022. Un rapprochement du bénéfice (perte) net selon les PCGR avec l’EBITDA ajusté est fourni dans le tableau à la fin de ce communiqué.

Bilan

Au 30 septembre 2023, la Société disposait d’une position de trésorerie et de placements à court terme de 77,4 millions de dollars, dont 5,0 millions de dollars de trésorerie affectée. Cela se compare à 86,8 millions de dollars de trésorerie et de placements à court terme au 31 décembre 2022, qui comprenaient également 5,0 millions de dollars de liquidités affectées. Au 30 septembre 2023, la Société avait un fonds de roulement de 73,9 millions de dollars, contre 79,1 millions de dollars au 31 décembre 2022. Les positions du fonds de roulement d’AGAE au 30 septembre 2023 et au 31 décembre 2022 ont été réduites par les dettes liées aux contrats de location simple de 1,4 millions de dollars et 1,2 million de dollars, respectivement, enregistrés dans le cadre de la mise en œuvre par la société de la nouvelle norme de location (ASC 842) le 31 décembre 2022. Au 30 septembre 2023, la société détenait environ 36,8 millions d’actions ordinaires en circulation.

Au cours du troisième trimestre, la Société a racheté un total de 183 021 actions ordinaires à un prix de vente moyen de 0,98 $ pour un coût total de 171 355 $, excluant les frais de courtier. À l’avenir, la manière, le calendrier et le montant de tout achat continueront d’être basés sur une évaluation des conditions du marché, du cours des actions et d’autres facteurs.

Mise à jour opérationnelle

Allied Esports a produit 79 jours d’événements au troisième trimestre 2023, dont 44 jours d’événements propriétaires et 35 jours d’événements tiers. Les événements tiers ont été mis en avant par la réception du week-end de boxe ; un événement Red Bull et Riot Games ; Hacker1, un hackathon de 5 jours ; un événement Cox Communications ; et la Journée annuelle de don de hockey de l’UNLV. L’Omen Mobile Arena de la société a également été active au cours du trimestre, accueillant des événements lors du repêchage de la LNH et trois matchs de football universitaire de l’UNLV au stade Allegiant à Paradise, au Nevada.

De plus, au cours du trimestre, la société a déployé un nouvel ensemble d’ordinateurs et de moniteurs HP OMEN pour moderniser et mettre à jour les zones de jeu au sein de l’HyperX Arena.

Développements d’entreprise

Après la fin du trimestre, AGAE a annoncé la clôture de l’investissement stratégique précédemment annoncé dans Zhihe. Au 31 octobre 2023, AGAE a pris une participation majoritaire dans le conseil d’administration de Zhihe à des fins de consolidation des états financiers et est devenue le principal actionnaire de Zhihe, un important développeur et opérateur de jeux mobiles grand public doté de capacités de distribution éprouvées.

Conférence téléphonique du troisième trimestre 2023

La Société tiendra une conférence téléphonique aujourd’hui à 14h00, heure du Pacifique / 17h00, heure de l’Est, pour discuter de ses résultats financiers du troisième trimestre 2023. Les participants peuvent rejoindre la conférence téléphonique en composant le 1-833-816-1413 (États-Unis) ou le 1-412-317-0505 (international).

Une webdiffusion en direct de la conférence téléphonique sera également disponible sur le site des relations avec les investisseurs d’Allied Gaming & Entertainment à l’adresse ir.alliedgaming.gg. De plus, les informations financières présentées lors de l’appel seront disponibles sur le site des relations avec les investisseurs d’Allied Gaming & Entertainment. Pour ceux qui ne peuvent pas participer à la conférence téléphonique, une rediffusion téléphonique de l’appel sera également disponible peu de temps après la fin de l’appel, jusqu’à 23 h 59, heure de l’Est, le jeudi 23 novembre 2023, en composant le 1-844-512. -2921 (États-Unis) ou 1-412-317-6671 (international) et en utilisant le code de relecture : 10183236.

À propos de Allied Gaming & Entertainment

Allied Gaming & Entertainment, Inc. (Nasdaq : AGAE) est une société mondiale de divertissement expérientiel dont l’objectif est d’offrir à un monde croissant de joueurs des expériences uniques grâce à des actifs, des produits et des services renommés. Pour plus d’informations, visitez alliedgaming.gg.

Mesures financières non conformes aux PCGR

En complément de nos mesures financières présentées conformément aux principes comptables généralement reconnus (« PCGR ») des États-Unis, la Société présente certaines mesures non conformes aux PCGR de la performance financière. Ces mesures financières non conformes aux PCGR ne sont pas destinées à être considérées isolément, comme substitut ou comme plus importantes que les informations financières préparées et présentées conformément aux PCGR. De plus, ces mesures non conformes aux PCGR présentent des limites dans la mesure où elles ne reflètent pas tous les éléments associés aux résultats d’exploitation de la société tels que déterminés conformément aux PCGR. Les mesures financières non conformes aux PCGR ne constituent pas une alternative aux résultats financiers PCGR de la Société et peuvent ne pas être calculées de la même manière que des mesures similaires présentées par d’autres sociétés.

La Société fournit un bénéfice (perte) net et un bénéfice (perte) par action conformément aux PCGR. En outre, la Société fournit un EBITDA (défini comme le bénéfice (perte) net selon les PCGR provenant des activités poursuivies avant les intérêts (produits) charges, les impôts sur le résultat, la dépréciation et l’amortissement). La Société définit « l’EBITDA ajusté » comme l’EBITDA excluant certaines charges hors trésorerie et non récurrentes, telles que la rémunération à base d’actions, les coûts de transaction d’acquisition d’entreprise et les charges de dépréciation.

À l’avenir, la Société pourrait également déterminer si d’autres éléments devraient également être exclus du calcul des mesures financières non conformes aux PCGR utilisées par la Société. La direction estime que la présentation de ces mesures financières non conformes aux PCGR fournit aux investisseurs des informations utiles supplémentaires pour mesurer la performance financière et opérationnelle de la Société. En particulier, ces mesures facilitent la comparaison de nos performances opérationnelles entre les périodes et aident les investisseurs à mieux comprendre les résultats opérationnels de la Société en excluant certains éléments qui peuvent ne pas être représentatifs de l’activité principale, des résultats opérationnels ou des perspectives futures de la Société. De plus, nous prenons en compte des facteurs quantitatifs et qualitatifs pour évaluer s’il convient d’ajuster l’impact d’éléments qui peuvent être importants ou qui pourraient affecter la compréhension de nos performances ou tendances financières et commerciales en cours. En interne, la direction utilise ces mesures financières non conformes aux PCGR, ainsi que d’autres, pour évaluer les résultats d’exploitation de la Société, mesurer la conformité à toutes les exigences applicables des accords de financement par emprunt de la Société en vigueur à ce moment-là, ainsi que dans la planification et les prévisions.

Les mesures financières non-GAAP de la Société ne sont pas basées sur un ensemble complet de règles ou de principes comptables, et nos définitions non-GAAP de « l’EBITDA » et de « l’EBITDA ajusté » n’ont pas de signification standardisée. Par conséquent, d’autres sociétés peuvent utiliser des mesures identiques ou portant des noms similaires, mais inclure ou exclure des éléments différents, ce qui peut ne pas fournir aux investisseurs une vision comparable de la performance de la Société par rapport à d’autres sociétés.

La direction compense les limitations résultant de l’exclusion de ces éléments en considérant l’impact de ces éléments séparément et en tenant compte des PCGR de la Société, ainsi que des résultats financiers et des perspectives non PCGR, et en présentant les mesures PCGR les plus comparables directement avant mesures non conformes aux PCGR, et en fournissant un rapprochement qui indique et décrit les ajustements effectués.

Énoncés prospectifs

Cette communication contient certaines déclarations prospectives en vertu des lois fédérales sur les valeurs mobilières. Les déclarations prospectives peuvent inclure nos déclarations concernant nos buts, convictions, stratégies, objectifs, plans, y compris le développement de produits et de services, les conditions financières futures, les résultats ou projections ou les attentes actuelles. Dans certains cas, vous pouvez identifier les déclarations prospectives par des termes tels que « peut », « sera », « devrait », « s’attendre à », « planifier », « anticiper », « croire », « estimer », « prédire », « potentiel », « l’intention » ou « continuer », la forme négative de ces termes, ou toute autre terminologie comparable. Ces déclarations sont soumises à des risques, incertitudes, hypothèses et autres facteurs connus et inconnus qui peuvent avoir des conséquences réelles…