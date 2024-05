Allie Shehorn, maquilleuse de « Rebel Moon », poignardée 20 fois par son ex petit-ami

La maquilleuse vétéran Allie Shehorn aurait été poignardée par un ex petit ami plus de 20 fois à son domicile le 23 mai. Shehorn a subi des entailles au cou, aux bras et sur l’abdomen lors de l’agression. Elle a miraculeusement survécu avant d’être transportée d’urgence à l’hôpital pour subir de nombreuses interventions chirurgicales.

Shehorn, blessée, saignait lorsqu’elle a été découverte par Christine White, sa mère porteuse, vers 4h30 du matin jeudi.

« Je l’ai trouvée et j’ai dû aller dans la chambre où c’est arrivé », White dit à KTLA. « Ce n’était pas joli à voir. »

Shehorn – qui a travaillé sur les deux parties de Lune rebelle ainsi que Babylonele récent Méchantes filles remake et BET+ Les riches et les impitoyables – a été admis dans un état critique avant d’être transféré de l’unité de soins intensifs aujourd’hui. L’ami Jed Dornoff a déclaré que la maquilleuse de 35 ans avait limité l’usage de ses mains après l’attaque. Il a posté une photo de Shehorn et White étonnamment optimistes à l’hôpital.

L’agresseur de Shehorn, contre lequel elle venait apparemment d’obtenir une ordonnance de non-communication en raison de violences domestiques, a fui l’État après l’attaque présumée. Il a été arrêté au Texas, près de la frontière mexicaine, selon plusieurs rapports citant les forces de l’ordre.

Selon des amis, son agresseur est un acteur de fond qu’elle a rencontré sur le tournage de Lune rebelle.

Une page GoFundMe a été créé par des amis pour aider à payer les factures d’hôpital et ce qui sera probablement un long processus de réadaptation.

Shehorn est membre de la guilde des maquilleurs et coiffeurs IATSE 706.