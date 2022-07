Allie Quigley, originaire de Joliet, remporte le concours WNBA 3-Point Contest une quatrième fois record – Shaw Local

CHICAGO (AP) – Une fois qu’Allie Quigley s’est lancée, tout était fini.

La reine à 3 points a fait tout un spectacle – encore une fois.

Quigley, originaire de Joliet qui a joué dans Joliet Catholic, a remporté le concours à 3 points de la WNBA pour une quatrième fois record samedi, se positionnant comme l’une des plus grandes tireuses de l’histoire de la ligue.

Personne dans la NBA ou la WNBA n’a autant de titres à 3 points que Quigley, qui a également remporté la compétition l’année dernière. Elle avait été à égalité avec Larry Bird et Craig Hodges avec trois chacun.

“C’est vraiment cool d’être dans les livres d’histoire avec autant de grands tireurs”, a déclaré Quigley. “Larry Bird, je ne sais pas qui d’autre, mais Larry Bird me suffit.”

Après avoir gagné l’an dernier à Las Vegas, Quigley, âgée de 36 ans, a déclaré que c’était son dernier concours à 3 points. La foule a hué la décision.

Ensuite, la WNBA a annoncé que le All-Star Game 2022 aurait lieu à Chicago, et Quigley, qui est de Joliet à proximité, a joué au ballon universitaire à DePaul et a aidé le Sky à remporter le titre WNBA la saison dernière, a été retiré de sa retraite.

Cela ne se reproduira plus, dit-elle.

“Cent pour cent, 120 pour cent, c’est ça”, a-t-elle déclaré. “Tu ne me reverras plus.”

Passant dernier dans le tour final, Quigley a facilement repoussé le garde des Washington Mystics Ariel Atkins et le garde des Atlanta Dream Rhyne Howard. Après qu’Atkins ait mis 21 points et Howard 14, Quigley a roulé à 30 points.

La coéquipière de Sky Candace Parker, portant un maillot Quigley DePaul, et la femme de Quigley, Courtney Vandersloot, une autre garde de Sky, ont sauté de joie alors que Quigley se frayait un chemin à travers un rack final parfait.

“Ce sont mes plus grands fans”, a déclaré Quigley.

La garde du New York Liberty Sabrina Ionescu et Zoe Brooks, une meneuse du New Jersey qui s’est engagée dans l’État de Caroline du Nord, se sont combinées pour remporter le Skills Challenge. Ionescu et Brooks ont battu l’attaquant d’Indiana Fever NaLyssa Smith et Victoria Flores, une meneuse de préparation du Texas, en finale.

Le format du Skills Challenge associait un joueur de la WNBA à un joueur de l’Elite Youth Basketball League participant aux Nike Nationals 2022 pour une course d’obstacles sur tout le terrain.