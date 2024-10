Allie Otten atteint 3 000 passes décisives lors d’un balayage 3-0 contre l’État du Tennessee

Prochain match : Université d’État du Tennessee 25/10/2024 | 18h00 25 octobre (vendredi) / 18h00

ST. CHARLES, Missouri – Le volleyball féminin de Lindenwood (15-7, 9-1 OVC) a battu Tennessee State (5-17, 1-8 OVC) à domicile jeudi lors d’un balayage 3-0. Les Lions s’améliorent à 9-1 lors du match de la Ohio Valley Conference et ont remporté six matchs consécutifs.

« L’État du Tennessee compte de grands frappeurs qui peuvent marquer des points », a déclaré l’entraîneur-chef. Will Condon . « Nous savions que nous devions faire du bon travail à plusieurs niveaux pour essayer de les contenir. Je pensais que nous étions très équilibrés dans le premier set lorsqu’ils ont pris l’avance 8-1. Nous pouvons marquer des points par lots, donc si « Nous restons concentrés sur le point où nous en sommes et non sur le score sur lequel nous pouvons revenir d’un déficit. »

Allie Otten est entré dans l’histoire jeudi soir en devenant le troisième Lindenwood Lion à atteindre 3 000 passes décisives en carrière (ère NCAA). Elle a terminé le match avec 34 passes décisives, un sommet pour l’équipe, tout en aidant les Lions à atteindre 0,276 pour le match. Elle a également réussi 15 récupérations pour son 15e double-double.

Nyah Wilson a réalisé un record d’équipe de 14 attaques décisives sur 29 attaques tout en atteignant 0,448. Elle a également réussi 15 récupérations pour un double-double. Bax d’automne a ajouté neuf attaques décisives et deux blocs tandis que Addy McAleer ébréché en 15. Foi Atkins à son deuxième départ seulement, elle a réussi six attaques décisives et deux blocs tout en atteignant 0,545.

Jessie Seidel a été le troisième Lion jeudi à réaliser des récupérations à deux chiffres avec 14. Elle a également ajouté deux as au service et quatre passes décisives. La défense de Lindenwood a mis fin à l’offensive des Tigers après avoir atteint 0,039 avec 24 erreurs d’attaque.

TSU a sauté la porte dans le premier set en prenant une avance de 8-1 avant un temps mort de Condon. Lindenwood a riposté dans le set, prenant finalement la tête et remportant le set 25-21. Wilson a réussi sept attaques décisives sur 10 swings tandis que Bax en a ajouté cinq autres. LU a réussi 18 attaques décisives dans le premier set et a atteint 0,304.

Lindenwood s’est également retrouvé mené au début du deuxième set, mais a riposté en remportant le set 25-18. McAleer a réussi cinq de ses attaques décisives dans le deuxième set et Otten a ajouté 13 passes décisives. Elle a récolté 29 passes décisives au total dans les deux premiers sets. Wilson et Seidel ont chacun réalisé cinq récupérations défensivement.

Le troisième set était entièrement Lindenwood alors que LU a clôturé le match en gagnant 25-14 pour son sixième balayage dans le jeu OVC. Lindenwood a profité des erreurs de TSU après que les Tigers en aient affiché 12 dans le dernier set.

« Je pense que nous avons servi fort et que nous avons ensuite bien défendu derrière le bloc », a déclaré Condon. « Nous n’avons pas obtenu une tonne d’as, TSU a fait du bon travail en captant des passes difficiles et en trouvant des moyens de les frapper. Je pensais que dans l’ensemble, c’était une bonne victoire d’équipe du point de vue de notre volonté de faire des efforts et trouver des moyens de marquer des points de différentes manières.

Lindenwood et Tennessee State s’affronteront à nouveau à l’intérieur de la Hyland Arena le vendredi 25 octobre à partir de 18h00 CT et en streaming sur ESPN+. Pour plus d’informations, rendez-vous sur lindenwoodlions.com.