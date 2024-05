« Allié majeur non-OTAN » : que signifie le nouvel engagement de Biden envers le Kenya ? | Actualités explicatives

En savoir plus sur la désignation d’allié non membre de l’OTAN, promise au Kenya lors de la visite du président Ruto à Washington.

Le président américain Joe Biden s’est engagé jeudi à désigner le Kenya comme un allié majeur non membre de l’OTAN, ce qui fera du Kenya le premier pays d’Afrique subsaharienne à détenir cette désignation. C’était lors de la visite de trois jours du président kenyan William Ruto aux États-Unis.

Biden a décrit la décision comme « l’accomplissement d’années de collaboration ».

« Nos opérations conjointes de lutte contre le terrorisme ont dégradé l’Etat islamique [ISIL] et al-Shabab à travers l’Afrique de l’Est, notre soutien mutuel à l’Ukraine a rallié le monde à soutenir la Charte des Nations Unies, et notre travail ensemble sur Haïti contribue à ouvrir la voie à une réduction de l’instabilité et de l’insécurité », a déclaré Biden lors d’une conférence de presse à la Maison Blanche. Maison jeudi.

Mais que signifie un statut d’allié majeur non membre de l’OTAN ?

Qu’est-ce qu’un allié majeur non membre de l’OTAN ?

Un allié majeur non membre de l’OTAN (MNNA) fait référence à un pays qui ne fait pas partie de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord (OTAN), mais qui entretient un partenariat stratégique et de sécurité approfondi avec les États-Unis.

Il s’agit d’une désignation qui dénote un niveau élevé de confiance, mais qui n’implique pas les engagements que les alliés à part entière acceptent. En particulier, ce statut n’obligerait pas les États-Unis et le Kenya à se défendre mutuellement, si l’un d’eux était attaqué.

Quels avantages les alliés non membres de l’OTAN reçoivent-ils ?

Le statut MNNA comporte certains avantages économiques et militaires ainsi que des avantages dans les domaines du commerce de défense et de la coopération en matière de sécurité, mais il « n’implique aucun engagement de sécurité envers le pays désigné », indique le site Internet du Département d’État américain. Cette désignation permettra à Nairobi d’acheter des technologies militaires qu’il serait plus difficile pour d’autres pays d’obtenir auprès de Washington.

En plus de cela, le site Web du Département d’État énumère d’autres avantages, notamment :

Les MNNA sont éligibles aux prêts de matériels et d’équipements pour la recherche, le développement ou les tests.

Les stocks de réserve de guerre appartenant aux États-Unis peuvent être placés sur le territoire du MNNA.

Les MNNA peuvent être envisagées pour l’achat de munitions à l’uranium appauvri.

Les alliés peuvent conclure un accord formel avec le département américain de la Défense pour mener à bien des projets de recherche et développement. De plus, les entreprises du MNNA peuvent soumissionner pour des contrats de réparation et d’entretien des équipements du ministère américain de la Défense en dehors des États-Unis.

Mais cette désignation ne garantirait pas de nouveaux accords de défense ni de ventes d’armes entre Nairobi et Washington.

Quels autres pays les États-Unis ont-ils désignés comme alliés majeurs non membres de l’OTAN ?

Les États-Unis ont actuellement désigné 18 pays comme MNNA. Il s’agit notamment de l’Argentine, de l’Australie, de Bahreïn, du Brésil, de la Colombie, de l’Égypte, d’Israël, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, des Philippines, du Qatar, de la Corée du Sud, de la Thaïlande et de la Tunisie.

En 2022, Biden a annulé le statut de l’Afghanistan en tant que MNNA, 10 ans après la première annonce de la désignation.

Qu’en est-il des autres partenaires majeurs des États-Unis en matière de défense ?

Le Département d’État américain affirme qu’il traite Taiwan « comme un MNNA, sans désignation formelle en tant que telle » sur la base d’une loi de 2002 – donnant effectivement au territoire autonome les avantages de ce statut sans la reconnaissance juridique réservée aux États souverains.

Cela est dû à la politique d’une seule Chine selon laquelle les États-Unis ne reconnaissent pas Taiwan comme une nation indépendante – même s’ils soutiennent le territoire économiquement et militairement. Ces relations sont fondamentalement régies par le Taiwan Relations Act de 1979.

En 2016, les États-Unis ont désigné l’Inde comme partenaire majeur de la défense. Sous cette désignation, l’Inde peut obtenir un accès sans licence aux équipements militaires et à double usage réglementés par le ministère américain du Commerce.

Que s’est-il passé d’autre pendant la visite de Ruto aux États-Unis ?

Ruto est arrivé à Washington mercredi pour une visite de trois jours. Voici les principaux développements intervenus depuis :