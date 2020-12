Geraldo Rivera, un allié de Donald Trump qui a souvent défendu le président et assailli ses détracteurs, a déclaré sur les réseaux sociaux que Trump s’était « comporté comme un frat boy » depuis sa défaite face au président élu Joe Biden lors des élections du 3 novembre.

Depuis sa défaite par plus de 7 millions de voix, Trump a refusé de concéder et a continué à insister sur le fait que l’élection lui avait été «volée», alors même que ses dizaines de contestations judiciaires étaient rejetées à l’amiable et que ses prétendues preuves de fraude généralisée s’effondraient sous le moindre examen minutieux.

« Pendant près de 4 ans, j’ai soutenu @realDonaldTrump qui a été assailli par des creeps de gauche qui ont conjuré le canular de la Russie pour détruire sa présidence. Néanmoins, il l’a emporté. Malheureusement, il a perdu une élection âprement disputée », a tweeté Rivera samedi. « Cependant depuis qu’il s’est comporté comme un garçon de fraternité autorisé. »

Rivera a également critiqué l’avocat Sidney Powell, qui a fait des déclarations extravagantes, sans preuves, d’un complot impliquant une gamme d’acteurs, y compris la CIA, des « milliers » de travailleurs électoraux, des responsables républicains, des systèmes de vote électronique, des communistes chinois et le président vénézuélien décédé, Hugo. Chavez.

« Sidney Powell est un avocat pathétique qui, entre autres, s’efforce de détruire l’héritage de @realDonaldTrump », a tweeté Rivera à propos de la femme que Trump aurait présentée comme avocate spéciale potentielle pour enquêter sur ses allégations de fraude électorale.

Bien que le journal régulier de Fox News ait affirmé que les efforts juridiques de Trump pour annuler les résultats maintenaient un « lueur d’espoir«Jusqu’au 17 novembre, les tweets de samedi étaient loin d’être les premiers appels publics de Rivera pour que Trump accepte les résultats des élections.

Le 19 novembre, Rivera a dit à Trump il était « temps de dire adiós ».

« Vous avez combattu le bon combat, maintenant, comme l’exige la Constitution, il est temps pour 46 », a tweeté Rivera, un ancien concurrent de « Celebrity Apprentice », sur 23 novembre.

Le 15 décembre, Rivera a déclaré que Trump « devrait être considéré comme le président à un mandat le plus titré de tous les temps. Mais il doit mettre fin à l’ambiguïté. Il a perdu. C’est fini. Célébrez le vaccin et tout ce qu’il a fait. Attendez la prochaine fois. Mais partez. pour l’instant. »

En réponse à la suggestion de la présidente du Parti républicain de l’Arizona, Kelli Ward, que Trump « traverse le Rubicon » – une référence au moment où Jules César a décidé de renverser la République romaine et de s’installer comme dictateur – Rivera a tweeté, « Il est temps d’arrêter de jouer avec la Constitution. Biden a gagné. Trump a perdu. Arrêtez d’agir comme des gamins gâtés. Ou pire, la frange folle. Assez. Basta. »

« C’est vraiment à vous de reconnaître la réalité », a déclaré Rivera à Trump dans un 22 décembre tweet. « Vous êtes un gagnant – Père des vaccins – Maintenant, soyez un ancien président gracieux, honorez le processus constitutionnel. »