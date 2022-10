Allié de Trump: “Des dizaines” de mes associés ont demandé de l’aide pour les grâces

NEW YORK (AP) – Un ami de confiance de Donald Trump, qui fait face à des accusations d’influence étrangère fédérale, a déclaré jeudi que des “dizaines” de personnes lui avaient demandé de l’aide pour obtenir la grâce de l’ancien président.

Tom Barrack a également déclaré à un jury lors d’un procès à New York qu’il n’avait jamais demandé pardon pour lui-même, même après avoir appris qu’il faisait l’objet d’une enquête pour avoir prétendument agi en tant qu’agent étranger secret pour les Émirats arabes unis.

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi, Barrack a répondu: “Je n’ai jamais rien fait de mal.”

Barrack, 75 ans, n’a nommé personne qu’il a soutenu pour une grâce. Mais il était un proche associé du directeur de campagne de Trump, Paul Manafort, qui a été reconnu coupable dans l’enquête sur la Russie de l’avocat spécial Robert Mueller, puis gracié par Trump.

Barrack est un magnat du capital-investissement californien et ancien président du comité inaugural de Trump. Il a nié les accusations d’avoir utilisé son accès à Trump pour fournir des informations confidentielles sur l’administration républicaine aux Émirats arabes unis afin de faire avancer la politique étrangère et les intérêts commerciaux des Émirats.

Une grande partie de l’affaire du gouvernement s’est concentrée sur les e-mails et autres communications indirectes entre Barrack et ses dirigeants de haut niveau aux Émirats arabes unis et en Arabie saoudite. Les procureurs affirment que ces communications montrent comment Barrack et ses contacts ont conspiré pour gagner Trump à un moment où les responsables des Émirats arabes unis récompensaient le financier en versant des dizaines de millions de dollars dans ses entreprises commerciales.

Interrogé par l’un de ses avocats qui a commencé lundi, Barrack a cherché à faire valoir que toutes ses interactions avec les dirigeants des Émirats arabes unis et Trump faisaient partie d’un effort légitime pour promouvoir “la compréhension et la tolérance” au Moyen-Orient, notamment en demandant à Trump de se calmer. sa rhétorique anti-musulmane. Il a dit qu’il avait également consulté le gendre de Manafort et de Trump, Jared Kushner, quelqu’un qu’il a décrit comme “brillant”.

Lors du contre-interrogatoire de jeudi, Barrack a reconnu avoir mis en valeur sa relation avec Trump pour obtenir une rencontre avec le conseiller à la sécurité nationale des Émirats arabes unis, le cheikh Tahnoun bin Zayed Al Nahyan, et d’autres dirigeants de la région. Mais il a répété qu’il y avait quelque chose de sournois dans son comportement.

Avant d’être inculpé, Barrack a attiré l’attention en levant 107 millions de dollars pour la célébration inaugurale de Trump après les élections de 2016. L’événement a été scruté à la fois pour ses dépenses somptueuses et pour attirer des fonctionnaires étrangers et des hommes d’affaires cherchant à faire pression sur la nouvelle administration.

Le contre-interrogatoire de Barrack en tant que dernier témoin de la défense devrait se poursuivre lundi. Les plaidoiries sont attendues plus tard la semaine prochaine.

Tom Hays, l’Associated Press