MOSCOU – Un haut responsable russe a accusé samedi les États-Unis et leurs alliés d’avoir tenté de provoquer l’éclatement du pays et a averti que de telles tentatives pourraient conduire à l’apocalypse.

Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012 lorsque la limitation des mandats a forcé Poutine à passer au poste de Premier ministre, était largement considéré par l’Occident comme plus libéral que son mentor. Ces derniers mois, cependant, il a fait des remarques qui ont semblé beaucoup plus dures que celles émises par les responsables les plus bellicistes du Kremlin dans une tentative apparente de s’attirer les faveurs de Poutine.