Allié de Poutine : le rêve américain d’un démantèlement de la Russie est voué à l’échec

MOSCOU (AP) – Un haut responsable russe a accusé samedi les États-Unis et leurs alliés d’avoir tenté de provoquer l’éclatement du pays et a averti que de telles tentatives pourraient conduire à l’apocalypse.

Dmitri Medvedev, le secrétaire adjoint du Conseil de sécurité russe présidé par le président Vladimir Poutine, a averti l’Occident qu’une tentative de pousser la Russie vers l’effondrement équivaudrait à un “jeu d’échecs avec la mort”.

Medvedev, qui a été président de la Russie de 2008 à 2012 lorsque la limitation des mandats a forcé Poutine à passer au poste de Premier ministre, était largement considéré par l’Occident comme plus libéral que son mentor. Ces derniers mois, cependant, il a fait des remarques qui ont semblé beaucoup plus dures que celles émises par les responsables les plus bellicistes du Kremlin dans une tentative apparente de s’attirer les faveurs de Poutine.

Après avoir assisté samedi à la cérémonie d’adieu de l’ancien dirigeant soviétique Mikhaïl Gorbatchev, Medvedev a publié un message sur sa chaîne d’application de messagerie, faisant référence à l’effondrement de l’Union soviétique en 1991 et accusant les États-Unis et leurs alliés d’essayer de provoquer l’éclatement de la Russie.

Medvedev a allégué que certains en Occident voudraient « profiter du conflit militaire en Ukraine pour pousser notre pays vers une nouvelle tournure de désintégration, tout faire pour paralyser les institutions étatiques russes et priver le pays de contrôles efficaces, comme cela s’est produit en 1991. ”

“Ce sont les sales rêves des pervers anglo-saxons, qui s’endorment avec une pensée secrète sur l’éclatement de notre État, pensant à comment nous déchiqueter en morceaux, nous couper en petits morceaux.” a écrit Medvedev. « De telles tentatives sont très dangereuses et ne doivent pas être sous-estimées. Ces rêveurs ignorent un simple axiome : la désintégration forcée d’une puissance nucléaire est toujours un jeu d’échecs avec la mort, dans lequel on sait précisément quand arrive l’échec et mat : le jour du Jugement dernier pour l’humanité.

Medvedev a conclu en disant que les arsenaux nucléaires de la Russie sont « la meilleure garantie de sauvegarde de la Grande Russie ».

Vladimir Isachenkov, Associated Press