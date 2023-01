Allianz dit que l’environnement était l’un des pires imaginables jusqu’en 2022

Le directeur général d’Allianz a déclaré mardi que l’assureur allemand s’était montré “très résistant” dans ce qu’il a décrit comme l’un des pires environnements de marché imaginables en 2022.

“Nous nous en sortons très bien dans un environnement très difficile, donc c’est très bien, mais je ne mesure pas cela sur les finances”, a déclaré Oliver Bäte, PDG d’Allianz, à “Squawk Box Europe” de CNBC lors du Forum économique mondial de Davos, Suisse.

Bäte a déclaré qu’en 2022, Allianz avait enregistré des niveaux de satisfaction client record et a affirmé que la satisfaction de ses employés “battait presque toutes les entreprises du monde”.

Lorsqu’on lui a demandé à quel point il était difficile pour l’entreprise d’investir, Bäte a répondu : “2022 a été l’une des pires, en termes d’environnement, que vous puissiez imaginer. Les actions et les obligations baissent, et vous savez que toutes les théories classiques n’ont pas a vraiment fonctionné – et c’était extrêmement difficile pour nos collègues de Pimco.”

Allianz est l’un des plus grands investisseurs au monde, gérant environ 706 milliards d’euros (763,8 milliards de dollars) pour le compte de ses clients assureurs depuis septembre de l’année dernière. Le géant des obligations Pimco est une unité d’Allianz.

“Nous bénéficions désormais énormément de la hausse des taux dans le secteur de l’assurance… mais le prix n’a pas encore été fixé. C’est récemment que les gens ont compris que les taux plus élevés sont vraiment, vraiment bons pour nous en tant qu’assureur-vie”, a déclaré Bäte. .

“Alors que les taux d’intérêt se stabiliseront, les flux obligataires reviendront et, dans cet environnement, vous voulez vraiment être avec quelqu’un qui sait ce qu’il fait, donc je suis très optimiste pour notre activité de gestion d’actifs”, a-t-il ajouté.

Allianz doit publier ses résultats trimestriels le 17 février. Les actions de la société sont en hausse de 9 % depuis le début de l’année.