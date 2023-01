Alliance Renault-Nissan : les constructeurs automobiles restructurent leur alliance de longue date

Hong Kong

Les constructeurs automobiles Renault et Nissan ont convenu de restructurer leur partenariat de longue date, la société française réduisant sa participation dans la société japonaise à 15 %.

Aux termes de l’accord, Renault transférera 28,4% de ses actions dans la société basée à Yokohama à un trust français. Les droits de vote pour cette participation seront “neutralisés” pour la plupart des décisions, a déclaré Nissan dans un communiqué, bien que Renault continuera à récolter les bénéfices financiers des actions à moins qu’elles ne soient vendues.

Renault (RNLSY) et Nissan (NSANF) conserveront chacun une participation de 15 % dans les activités de l’autre via un accord d’actionnariat croisé, avec droit de vote. Auparavant, Nissan (NSANF) détenait une participation sans droit de vote de 15 % dans la société française, tandis que Renault (RNLSY) détenait environ 43 % de Nissan (NSANF).

Cette décision marque une étape importante dans l’alliance automobile vieille de 24 ans.

Depuis 1999, les deux constructeurs travaillent en tandem, aux côtés du partenaire junior Mitsubishi Motors (MSBHY). La collaboration a généralement permis aux entreprises de partager la production et la technologie et, en fin de compte, d’économiser des milliards de dollars par an.

Mais l’avenir du groupe a été remis en question ces dernières années, notamment après la chute fracassante de son ancien patron Carlos Ghosn. en 2018.

Ghosn, qui avait réuni les trois constructeurs automobiles, a été arrêté au Japon, où les procureurs l’ont accusé de délits financiers. Il a fui le Japon en 2019, affirmant qu’il pensait qu’il n’aurait pas bénéficié d’un procès équitable.

Il a clamé son innocence et se trouve actuellement au Liban, où il reste un fugitif. La France, dont il détient la nationalité, a émis un mandat d’arrêt contre lui au printemps dernier.

Le scandale a suscité des spéculations sur la rupture de l’alliance. Mais en 2020, les entreprises ont rejeté ces bavardages.

Plus récemment, Renault et Nissan ont révélé qu’ils repensaient la nature de leur relation. En octobre dernier, les deux sociétés ont déclaré qu’elles étaient “engagées dans des discussions de confiance” sur l’avenir de l’alliance.

Dans sa déclaration de lundi, Nissan a déclaré que les deux continueraient à travailler ensemble sur des projets en Europe, en Inde et en Amérique latine.

Le constructeur automobile japonais investira également dans Ampere, l’activité de véhicules électriques et de logiciels récemment créée par Renault, a-t-il ajouté.