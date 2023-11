Alliance Entertainment publie ses résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2024

Alliance Divertissement

Les revenus nets du premier trimestre de l’exercice 2024 ont totalisé 226,8 millions de dollars

Stabilisation croissante du secteur d’activité grâce à des prix de vente moyens plus élevés et à une diminution des dépenses d’exploitation

Bénéfice brut du premier trimestre de l’exercice 2024 en hausse de 3 % à 26,3 millions de dollars grâce à une stratégie de vente rentable

EBITDA ajusté positif du premier trimestre de l’exercice 2024 de 1,3 million de dollars

PLANTATION, Floride, 10 nov. 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Alliance Entertainment Holding Corporation (Nasdaq : AENT) (« Alliance Entertainment », « Société »), distributeur et grossiste de la plus grande sélection de musique au monde, films, jeux vidéo, produits électroniques, arcades, jouets et objets de collection, a publié ses résultats financiers et opérationnels pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023.

Faits saillants opérationnels du premier trimestre et des années suivantes de 2023

Signature d’une lettre d’intention (LOI) avec White Oak Commercial Finance pour obtenir un financement sur trois ans d’une facilité de crédit garantie de premier rang pouvant atteindre 150 millions de dollars, dont le produit serait utilisé pour refinancer la facilité de crédit existante, financer les besoins en fonds de roulement et fournir aux fins générales de l’entreprise.

Distribution Solutions, une division d’Alliance Entertainment, s’est associée à Future Today, une société de distribution leader dans l’espace numérique, pour étendre sa portée et offrir aux téléspectateurs encore plus d’options pour son contenu vidéo sous licence et détenu.

En partenariat avec Atari® et la société d’arcade rétro Arcade1Up, pour le lancement de la machine d’arcade de luxe Arcade1Up Atari 50th Anniversary pour la maison via sa division de jeux vidéo COKeM International.

Plus de 2,0 millions d’unités ont été expédiées, représentant 32,0 millions de dollars de ventes de K-POP au cours de l’exercice clos le 31 juillet 2023, soit une augmentation de 55 % par rapport à l’année précédente, avec une croissance exponentielle des ventes qui devrait se poursuivre avec plusieurs autres actes majeurs de K-POP prévus. publiés tout au long de l’année 2023.

Mill Creek Entertainment, de la société, a annoncé la sortie numérique et physique exclusive du thriller surnaturel Nefarious de Believe Entertainment, sur Blu-ray™ et DVD suite au déploiement réussi de la vidéo à la demande (« VOD ») premium.

Mill Creek a également récemment signé un accord de licence de divertissement à domicile avec The Walt Disney Company, pour distribuer plus de 1 800 titres de certaines propriétés physiques (Blu-ray et DVD) de films et de télévisions d’action en direct d’ABC Signature, 20th Television, Hollywood Pictures, Touchstone. Images et bibliothèques de contenu des studios du 20e siècle. Ce développement va continuer à se développer avec tous les grands studios de cinéma.

AMPED Distribution de la société a reçu un nombre remarquable de 20 nominations aux International Bluegrass Music Awards 2023, renforçant ainsi l’engagement d’AMPED Distribution à soutenir et à promouvoir le meilleur de la musique bluegrass.

Annonce de l’investissement de 100 % des attributions de capitaux propres à 597 employés dans le cadre de son plan omnibus d’incitation aux actions 2023, établissant ainsi l’actionnariat salarié.

Participation à des conférences d’investisseurs, notamment la conférence ThinkEquity et la conférence LD Micro Main Event XVI.

Bruce Ogilvie, président d’Alliance Entertainment, a commenté : « Le premier trimestre de l’exercice 2024 a été marqué par des progrès continus dans l’obtention de nouveaux partenariats, la diversification de nos offres de produits et l’investissement dans nos opérations et nos technologies exclusives avec une transition vers une automatisation à plus grande échelle. Nous pensons que nous sommes bien placés pour bâtir sur nos fondations en tant que l’un des plus grands distributeurs de médias physiques et de produits de divertissement au monde.

« Au cours du premier trimestre, nous avons signé plusieurs partenariats, dont Future Today, développeur et opérateur d’un portefeuille de centaines de chaînes détenues et exploitées sur des plateformes de vidéo publicitaire à la demande, élargissant ainsi notre relation existante. Future Today créera, lancera et gérera deux applications financées par la publicité pour Alliance : MOVIESPREE™ et NCircle TV. Notre division de jeux vidéo COKeM International, leader de la distribution américaine de jeux vidéo et de produits associés, s’est associée à Atari® et à la société d’arcade rétro pour la maison Arcade1Up, pour le lancement de la machine d’arcade de luxe Arcade1Up Atari 50th Anniversary pour la maison.

« D’un point de vue macro, la consolidation de notre secteur continue d’offrir des moyens supplémentaires de conquérir des parts de marché. Plus récemment, Ingram Entertainment, autrefois le plus grand distributeur de produits de divertissement à domicile sur supports physiques, a annoncé qu’il se retirerait du secteur des DVD et des disques Blu-ray à la fin de l’année. Nous constatons maintenant un intérêt et une activité accrus de la part de certains comptes courants d’Ingram, et nous prévoyons que leur clôture nous fournira des opportunités de revenus supplémentaires au cours de l’année à venir », a conclu Ogilvie.

Jeff Walker, PDG d’Alliance Entertainment, a ajouté : « Le premier trimestre a vu une stabilisation améliorée de nos segments d’activité au cours du trimestre, avec le soutien de prix de vente moyens plus élevés et d’une diminution des dépenses d’exploitation. Nous avons continué de constater que les détaillants réagissaient de manière relativement prudente en ce qui concerne leurs stocks au premier trimestre. Cependant, notre vaste portefeuille de contenus uniques a permis à nos revenus B2B de s’améliorer d’année en année au premier trimestre. Les prix de vente moyens se sont améliorés en vinyle et la popularité de la K-Pop nous a permis de réaliser une augmentation de 8 % du prix de vente moyen des CD, mais cela n’a pas suffi à compenser l’impact négatif de la baisse du volume. Les ventes de films physiques, qui comprennent les DVD, Blu-Ray et Ultra HD, sont passées de 43 millions de dollars à 47 millions de dollars, soit une amélioration de 7,9 % par rapport à la même période de l’année dernière, le prix de vente moyen des produits cinématographiques physiques ayant considérablement augmenté d’une année sur l’autre et a plus que compensé la baisse des volumes. De plus, la baisse de la demande pour les produits de jeux physiques présente une opportunité, car nous bénéficions généralement de la consolidation du secteur et, même si nous avons enregistré une augmentation du prix de vente moyen dans le secteur des jeux, cela n’a pas suffi à compenser l’impact négatif de la baisse des volumes. Le chiffre d’affaires des produits de consommation a diminué, passant de 18 millions de dollars à 11 millions de dollars par rapport à l’année précédente, alors que le secteur des jouets et des objets de collection est aux prises avec la normalisation du volume des ventes dans l’ère post-pandémique.

« Pour l’avenir, nous continuons à nous développer et à nous diversifier en ajoutant des marques, des catégories de produits et des partenariats de vente au détail, en combinaison avec diverses initiatives de réduction des coûts et d’automatisation. Nous investissons dans l’automatisation des installations et la mise à niveau des logiciels propriétaires, qui commencent à montrer des améliorations significatives. Pour soutenir cette croissance, nous avons récemment annoncé la signature d’une lettre d’intention visant à garantir un financement sur trois ans pouvant aller jusqu’à 150 millions de dollars d’une facilité de crédit garantie de premier rang, dont le produit serait utilisé pour refinancer la facilité de crédit existante, financer les besoins en fonds de roulement et prévoir fins générales de l’entreprise. Nous avons reçu l’approbation du comité d’investissement et nous passons à la due diligence et à l’audit sur le terrain. Bien que soumise à une diligence raisonnable, à des négociations et à l’exécution d’accords définitifs, nous prévoyons de clôturer cette facilité de crédit en décembre 2024. Nous pensons qu’en combinaison avec nos initiatives de réduction des coûts, nous avons mis en place une stratégie à long terme avec le marché concurrentiel. des avantages qui nous positionneront pour un succès continu », a conclu Walker.

Résultats financiers du premier trimestre de l’exercice 2024

Les revenus nets pour le premier trimestre fiscal terminé le 30 septembre 2023 se sont élevés à 226,8 millions de dollars, contre 238,7 millions de dollars pour la même période de 2022, soit une baisse de 5 %, principalement due à notre concentration sur les ventes rentables.

Le bénéfice brut pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 s’est élevé à 26,3 millions de dollars, comparativement à 25,5 millions de dollars pour la même période de 2022, soit une augmentation de 3 %, due à la stratégie de ventes rentables.

La marge bénéficiaire brute pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 était de 12 %, contre 11 % pour la même période de 2022.

La perte nette pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 s’est élevée à 3,5 millions de dollars, contre une perte nette de 7,5 millions de dollars pour la même période de 2022.

Le BAIIA ajusté pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023 s’est élevé à 1,3 million de dollars, contre une perte de BAIIA ajusté de (4,1) millions de dollars pour la même période de 2022.

Jeff Walker a ajouté : « Pour le premier trimestre de l’exercice 2024, nous avons été encouragés par une amélioration du bénéfice brut et de la marge brute par rapport à la période de l’année précédente alors que nos initiatives de réduction des coûts commencent à donner des résultats positifs. Pour le premier trimestre fiscal clos le 30 septembre 2023, l’EBITDA ajusté s’est élevé à 1,3 million de dollars, contre une perte d’EBITDA ajusté de 4,1 millions de dollars l’année précédente. Nous pensons qu’à mesure que les coûts de transport se normalisent, nous utilisons notre investissement dans l’automatisation supplémentaire des entrepôts, combiné aux réductions de personnel mises en œuvre au quatrième trimestre, et nous continuerons à afficher une amélioration continue au cours de l’année à venir.

Résumé de la structure du capital

Les actions ordinaires en circulation de la société au 30 septembre 2023 s’élevaient à 50 502 170 actions. L’émission publique s’élevait à environ 2 079 860 actions au 30 septembre 2023.

Pour plus d’informations, veuillez consulter le rapport trimestriel de la société sur formulaire 10-Q déposé auprès de la SEC.

Mesures financières non conformes aux PCGR : Nous définissons le BAIIA ajusté comme le gain ou la perte net ajusté pour exclure : (i) la charge d’impôt sur le résultat ; (ii) autres revenus (pertes) ; (iii) les frais d’intérêts ; et (iv) les dotations aux amortissements et (v) les autres dépenses peu fréquentes et non récurrentes. Notre méthode de calcul du BAIIA ajusté peut différer de celle d’autres émetteurs et, par conséquent, cette mesure peut ne pas être comparable aux mesures utilisées par d’autres émetteurs. Nous utilisons l’EBITDA ajusté pour évaluer notre propre performance opérationnelle et comme partie intégrante de notre processus de planification. Nous présentons l’EBITDA ajusté comme mesure supplémentaire car nous pensons qu’une telle mesure est utile aux investisseurs en tant qu’indicateur raisonnable de la performance opérationnelle. Nous pensons que cette mesure est une mesure financière utilisée par de nombreux investisseurs pour comparer les entreprises. Cette mesure n’est pas une mesure reconnue de la performance financière selon les PCGR aux États-Unis et ne doit pas être considérée comme un substitut au bénéfice (perte) d’exploitation, au bénéfice (perte) net des activités poursuivies ou aux flux de trésorerie liés aux activités d’exploitation, tels que déterminés conformément …