Alliage chinois trouvé dans des avions de combat phares américains

La découverte a incité le Pentagone à suspendre la livraison des avions de chasse F-35

Le département américain de la Défense a temporairement interrompu toutes les livraisons de chasseurs F-35 après avoir appris que l’avion de combat contenait un composant fabriqué à partir d’un alliage provenant de Chine, ce qui viole les règles fédérales d’acquisition, a annoncé mercredi le Pentagone.

Le département a noté que la raison de la suspension était un aimant dans le moteur, qui utilisait un alliage de cobalt et de samarium provenant de Chine. Plus précisément, l’aimant fait partie d’une turbomachine qui alimente le générateur/démarreur monté sur le moteur du jet. Selon le Pentagone, le matériau ne présente aucun danger.

“Nous avons confirmé que l’aimant ne transmet pas d’informations ou ne nuit pas à l’intégrité de l’avion et qu’il n’y a aucun risque de performance, de qualité, de sûreté ou de sécurité associé à ce problème.», a déclaré le porte-parole du Pentagone, Russ Goemaere, ajoutant que tous les F-35 déjà déployés poursuivront leurs opérations normalement.

Dans l’état actuel des choses, la législation américaine et la politique du Pentagone interdisent l’utilisation de certains métaux et alliages provenant d’un certain nombre de pays, dont la Chine, l’Iran, la Corée du Nord et la Russie.

Selon Goemaere, Lockheed Martin, le principal contacteur produisant le chasseur de 5e génération, a volontairement signalé la non-conformité et a déjà trouvé une source alternative pour le composant. Un examen est en cours pour déterminer comment cela s’est produit, a-t-il noté.

L’entrepreneur de la défense a déclaré qu’il travaillait avec le Pentagone et ses partenaires “pour assurer la conformité contractuelle au sein de la chaîne d’approvisionnement“, ajoutant que le F-35 reste sûr pour le vol et que la compagnie fait de son mieux”résoudre le problème le plus rapidement possible pour reprendre les livraisons.”

La société prévoit de fournir aux États-Unis et à ses partenaires internationaux jusqu’à 153 chasseurs en 2022, après en avoir livré 88 jusqu’à présent cette année. Le programme F-35 comprend huit partenaires internationaux – les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Italie, les Pays-Bas, l’Australie, la Norvège, le Danemark et le Canada, avec six autres pays achetant et exploitant les jets.

Bien que plus de 840 F-35 aient été livrés dans le monde à ce jour, la production est toujours en proie à un certain nombre de défauts. Ces manquements sont parfois détectés après réception formelle des avions et présents »une préoccupation majeure impactant négativement la flotte», selon l’Agence de gestion des contrats de défense du Pentagone.