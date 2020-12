Le manager de Tottenham Hotspur, Jose Mourinho, a critiqué Dele Alli pour sa performance malgré la victoire 3-1 des Spurs sur Stoke City pour atteindre les demi-finales de la Carabao Cup.

– Regardez les matchs de la Coupe Carabao sur ESPN + (États-Unis uniquement)

Alli a été en disgrâce pour Mourinho cette saison mais a commencé le match de mercredi. Cependant, il a été remplacé après que le premier gardien de but de Stoke, Andy Lonergan, âgé de 37 ans, l’ait contrecarré deux fois avec des arrêts intelligents.

C’était le premier match de compétition de Lonergan depuis sa participation à l’équipe de troisième niveau de la Ligue 1, Rochdale, en 2019.

Alli a également offert la possession à l’équipe locale, ce qui a conduit au but de Jordan Thompson après avoir battu Hugo Lloris à la 53e minute.

« Oui, pour moi, un joueur qui joue à ce poste est un joueur qui doit créer des liens et créer et ne pas créer de problèmes pour sa propre équipe », a déclaré Mourinho à propos d’Alli.

«Dans cette situation, une contre-attaque objective se terminerait probablement par un but, et elle se terminerait par une contre-attaque derrière nos défenseurs.

«Nous étions déséquilibrés parce que lorsque vous êtes en possession, vous avez des arrières latéraux à l’écart et un autre milieu de terrain dans une ligne différente et ils nous ont pris dans une contre-attaque et ils ont transformé le résultat du match qui était totalement entre nos mains, donc oui Je suis bouleversé. »

Néanmoins, les visiteurs londoniens se sont qualifiés pour les quatre derniers de la coupe grâce aux buts de Gareth Bale, Ben Davies et Harry Kane.

Bale a été remplacé à la pause par Son Heung-Min pour une blessure apparente, bien que l’entraîneur portugais ait déclaré que le changement était en partie tactique.

« Je ne sais pas. Quelque chose que je pense avec le mollet. Je ne suis pas sûr qu’à ce moment-là je voulais juste réorganiser l’équipe et faire le changement », a déclaré Mourinho.

Les informations de Reuters ont été utilisées dans ce rapport.