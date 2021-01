Dele Alli fait face à une attente anxieuse sur sa proposition de déménagement au Paris Saint-Germain avec le président de Tottenham, Daniel Levy, réticent à laisser le milieu de terrain partir, ont déclaré des sources à ESPN.

Le joueur de 24 ans a été exclu de la photo de l’équipe première sous l’entraîneur-chef Jose Mourinho et l’ancien entraîneur des Spurs, Mauricio Pochettino, souhaite retrouver Alli en France.

Des sources ont déclaré à ESPN qu’Alli était désireux de bouger et que Mourinho était prêt à le laisser partir, mais Levy s’avère être la principale pierre d’achoppement.

Alli était un élément clé de l’équipe des Spurs qui a atteint la finale de la Ligue des champions 2019 et a été l’une des acquisitions les plus réussies du club après avoir été signée pour seulement 5 millions de livres sterling de MK Dons en février 2015.

Il a depuis fait plus de 200 apparitions mais n’a commencé que six fois cette saison avec Mourinho remettant en question son éthique de travail et le qualifiant publiquement de « paresseux » dans le récent documentaire d’Amazon « Tout ou rien: Tottenham Hotspur ».

Alli a raté la victoire 4-1 du quatrième tour de la FA Cup lundi à Wycombe en raison d’un « petit problème au tendon » et ne s’est pas entraîné ces derniers jours.

Des sources ont déclaré qu’ESPN Alli avait désespérément besoin de football en équipe première, notamment parce qu’il se battait pour conserver une place dans l’équipe d’Angleterre de Gareth Southgate pour la finale retardée de l’Euro 2020 cet été.

Des sources ont ajouté que le PSG a montré une volonté de négocier sur la possibilité d’insérer une option d’achat dans tout accord et sont disposés à offrir des frais de prêt, mais Levy ne leur a pas encore donné de réponse finale bien qu’il soit conscient de leur intérêt depuis un certain temps.

Levy fait notoirement des affaires tardives dans les fenêtres de transfert, mais le PSG fait pression pour une réponse avant la date limite de 23 heures GMT de lundi.