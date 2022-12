«Allez-y maintenant»: diplômés de 74 ans avec mérite après avoir échoué une fois à 11 ans et plus

“Le temps passe vite”, selon le septuagénaire John Wilsher, qui a échoué à ses 11 ans et plus mais qui, à 74 ans, a obtenu son diplôme universitaire avec mérite et encourage les autres à saisir l’occasion de suivre leurs passions. Cependant, son retour à l’enseignement supérieur n’a pas été sans revers. Ce n’était pas facile, a déclaré Wilsher à l’agence de presse PA Media, inquiet de passer des examens pour la première fois en 35 ans et conscient que sa mémoire n’était plus aussi nette qu’elle l’était autrefois. “La vie n’est pas une répétition; les opportunités positives doivent être saisies lorsqu’elles sont disponibles », a déclaré Wilsher. “Le temps passe si vite, surtout pour les plus de 60 ans, donc si quelque chose vous intéresse, concentrez-vous sur l’objectif final, pas sur vos difficultés passées. Allez-y maintenant. Alors qu’il travaillait comme enseignant au primaire, Wilsher a étudié pour un baccalauréat de l’Open University, un diplôme de troisième cycle en éducation et deux autres diplômes dans un acte d’équilibre qu’il a décrit comme « faisant partie de mon ADN ». Plus tard, il s’est inscrit à un cours de maîtrise en dynamique environnementale et changement climatique à l’Université de Swansea, une décision motivée par sa formation de professeur de géographie, ses intérêts pour les sciences et les préoccupations « d’actualité » liées au changement climatique. “Le cours était tout ce que je voulais qu’il soit, très difficile mais absorbant. J’ai tellement appris sur un sujet qui, pour certains, est encore controversé, et je suis reconnaissant d’avoir eu la chance de le faire », a-t-il déclaré. « Remarquez, ma dernière leçon de sciences remonte à 1964, ma dernière conférence de géographie en 1969 et mon dernier examen en 1987 – étonnamment, certaines choses ont changé depuis lors », a déclaré Wilsher, qui a commencé ses études à l’automne 2021, avec l’aide d’un bourse du gouvernement gallois. Sans la subvention non remboursable de 4 000 £, le cours aurait été inabordable sur sa seule pension, a-t-il déclaré. La subvention aide à couvrir les frais d’études et de subsistance des personnes de plus de 60 ans incapables d’accéder à d’autres aides financières. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

“J’ai eu ma part d’obstacles à surmonter, comme les opportunités perdues à cause de mon échec de plus de 11 ans, ou plus récemment de Covid, mais ils n’ont pas besoin d’être déterminants pour la vie”, a déclaré Wilsher, qui espère que son histoire inspirera les autres.