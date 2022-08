“Allez-y et faites une enchère là-dessus”: la vente aux enchères de VR en direct arrive à Sicamous

Le battage médiatique de l’émission de télévision Storage Wars est peut-être terminé, mais le plaisir des enchères en direct continue.

Le 13 août, 100 lots de VR seront vendus au plus offrant lors d’une vente aux enchères en direct au MaraHills Golf Resort à Sicamous.

Selon Lovig Auction Group Ltd, qui gère l’événement, une vente aux enchères est une approche amusante pour acheter toutes sortes de choses, même des biens immobiliers.

« Une vente aux enchères accélère le processus d’une transaction immobilière. Les intérêts et autres coûts peuvent créer d’énormes économies à répercuter sur l’acheteur lors de l’enchère. Tous les prix sont établis par un appel d’offres ouvert et concurrentiel », a déclaré Lovig Auction Group Ltd.

Les lots de camping-cars font partie de MaraHills, une communauté planifiée située sur le lac Mara. MaraHills est une propriété riveraine dotée d’une marina, d’un terrain de golf de 18 trous et de futures unités résidentielles, commerciales et récréatives, qui seront toutes commercialisées aux enchères. La première subdivision se compose de 100 lots de camping-cars situés sur cinq acres dans le complexe de 264 acres. Les terrains mesurent plus de 40 pieds de large, près de 80 pieds de long et avec vue sur le lac.

La construction est en cours, les routes sont en place, les lots sont jalonnés et les services sont en cours de préparation pour l’installation. Tous les lots seront vendus quel que soit le prix au plus offrant.

L’événement a lieu à 10 h le 13 août.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur lovigauction.com et marahills.com.a lien vers la brochure d’enchères : https://anyflip.com/xouex/clwj/

