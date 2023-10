Allez, restez fidèle à vos armes ! | Actualités, Sports, Emplois

Je pense que si je m’écoutais seulement, je pourrais obtenir un nombre décent de ces prédictions de la NFL correctes.

Ma grande théorie que je vante est « élan inverse » comme si vous aviez gagné la semaine dernière, vous êtes gros, heureux et mûr pour la cueillette – en d’autres termes, pour que quelqu’un vous batte.

Et bien au contraire, si vous êtes en colère contre cette défaite de la semaine dernière, vous vous enfoncerez, vous étudierez attentivement toute la bande, ou autre – et vous sortirez comme un grizzli contre l’adversaire de la semaine prochaine.

Cela ne semble-t-il pas s’appliquer au match Miami contre Buffalo de la semaine dernière ?

Les Dolphins ont accumulé 70 points contre Denver la semaine précédente. Cela ressemble à des souhaits de champagne et des rêves de caviar, pour citer Robin Leach de «Modes de vie des riches et des célébrités».

Euh, ouais, je ne pensais pas que j’évoquerais ça dans TOUT ce que j’écrirais.

Donc Miami était comme une dinde de Thanksgiving repulpée (cela semble beaucoup plus alléchant) et Buffalo, j’en suis sûr, en avait assez d’entendre comment les Dolphins allaient marquer 50 points sur eux.

Et boum, Buffalo arrive presque à 50 sur Miami, 48 pour être exact, tandis que les Dolphins ont marqué exactement le nombre de points que leur adversaire avait fait la semaine précédente – 20.

Je vais donc essayer d’être un peu plus discipliné avec cette stratégie cette semaine, surtout parce que j’ai l’impression qu’elle va devenir de moins en moins efficace à mesure que les équipes se séparent d’une manière ou d’une autre du peloton.

Cela peut être dû à des blessures, à des luttes intestines dans les vestiaires, les fans n’étant peut-être pas au courant non plus, ou simplement à des équipes qui apprennent à jouer ensemble – ou apprennent qu’elles ne le peuvent pas.

C’est donc une nouvelle semaine courageuse, voire mondiale, pour la semaine 5, la première avec des byes. Quatre équipes sont en congé cette semaine :

———————

Aujourd’hui, 20h15

Chicago contre Washington — J’ai entendu dire qu’une défaite déchirante peut arracher l’âme d’une équipe, comme la défaite des Commanders en prolongation à Philadelphie la semaine dernière après que l’entraîneur-chef « Bateau fluvial Ron » Rivera n’a pas visé la victoire avec une conversion de 2 points en fin de temps réglementaire. Mais vu qui ils affrontent, je pense que cela pourrait rassembler cette équipe si Washington se rallie à son entraîneur. Commandants, 33-19.

———————

Dimanche, 9h30

Jacksonville contre Buffalo – Une deuxième semaine consécutive pour Jacksonville à Londres car peut-être que les Jags porteront ces uniformes rouges de la Kings’s Guard avec des chapeaux ridiculement hauts. Ah, espérons que non. Les deux équipes ont remporté des victoires décisives, donc « Moi » est un lavage. De plus, Buffalo pourrait récupérer le défenseur mondial Von Miller. Factures, 29-20.

———————

dimanche, 13h

Houston à Atlanta — Voici un bon « Moi »-euh (vous savez, une tondeuse, comme sur votre pelouse) — les Texans ont remporté une belle victoire contre Pittsburgh tandis que les Falcons ont pondu un œuf à Londres. Sauf que l’entraîneur des Falcons, Arthur Smith, creuse et s’en tient à son QB en difficulté, Desmond Ridder. Désolé, mais je dois abandonner ce navire en perdition. Texans, 23-11.

———————

Caroline à Détroit — Les Lions ont une fiche de 0-1 à domicile après une défaite il y a deux semaines contre Seattle, j’espère donc que c’est le match que l’entraîneur-chef de Détroit, Dan Campbell, rappelle à son équipe pour l’élan inverse. De plus, les Panthers ne peuvent pas protéger le quart recrue Bryce Young, ou quelque chose comme ça. Lions, 34-23.

———————

Tennessee à Indianapolis – Les Titans sont parfaits avec leur alternance perdant-gagnant-perdant-gagnant pour les mois inversés. Indy a fait des prolongations au cours des deux dernières semaines, partageant ces matchs. Je vais l’essayer ici avec les Colts, 27-20.

———————

Giants de New York à Miami – Les Giants ont joué jusqu’à présent environ la moitié d’un match de bon football. Ils ne sont pas en marche arrière, ils sont juste en marche arrière. Et c’est censé être la semaine où Miami retrouve son élan. Dauphins, 55-27.

———————

La Nouvelle-Orléans à la Nouvelle-Angleterre — Deux équipes en chute libre. Pour les Saints, après avoir perdu leur avance de 17 points contre Green Bay au quatrième quart il y a deux semaines, ils n’ont rien fait par la suite dans une défaite de 26-9 contre Tampa Bay. Pendant ce temps, les Pats n’ont rien fait la semaine dernière contre Dallas, mais ont battu la seule équipe contre laquelle ils auraient vraiment dû avoir une chance, les Jets de New York, il y a deux semaines. Patriotes, 21-17.

———————

Baltimore à Pittsburgh – Je suis déchiré sur celui-ci car les Ravens n’ont pas semblé aussi impressionnants dans leurs victoires contre Cincy en difficulté et Cleveland en difficulté actuellement, même s’ils avaient l’air bien lors d’une victoire de la semaine 1 contre Houston. Ils ont également perdu en prolongation à domicile contre Indy. Pendant ce temps, Pittsburgh a un QB avec un genou abimé, Kenny Pickett. C’est lui ou Mitch Trubisky. Hmm, je vais devoir affronter les Ravens, 24-20.

———————

dimanche, 16h

Cincinnati en Arizona – Wow, la nouvelle pire équipe de la ligue contre celle qui pensait avoir acculé le marché en ne gardant aucun de ses deux meilleurs QB. Les Cardinals ont montré la vie alors qu’ils n’avaient aucune raison de le faire. Juste pour cette raison, Cardinaux, 24-16.

———————

Philadelphie contre Los Angeles Rams — Les deux équipes ont remporté des victoires, mais il semble que Philly semble moins satisfaite de ce qu’elle fait — comme si elles venaient de perdre ! Alors, puis-je inventer un autre nouveau terme ? Inversion hypnotique de l’élan : c’est à ce moment-là que vous avez gagné mais que vous avez l’impression d’avoir perdu. Je pense que quelqu’un doit t’hypnotiser pour te faire croire ça. Aigles, 33-25.

———————

Jets de New York à Denver – Parfait ! Les Broncos viennent de remporter une victoire, et cela n’arrive même pas à ce que Sean Payton dissident le coordinateur offensif des Jets, Nathaniel Hacket, lors de la pré-saison. Je dois prendre les Jets, 34-20.

———————

Kansas City au Minnesota — C’est comme un météore se précipitant dans l’espace : ce sont les Chiefs qui courent à 25 000 mph et il n’y a aucune résistance aérienne (la défense des Vikings) pour les ralentir. Rappelez-vous ce qu’on dit : dans l’espace, personne ne peut vous entendre crier. En fait, cela ressemble à un Halloween ennuyeux. Chefs, 41-23.

———————

Dimanche, 20h20

Dallas à San Francisco — Serait-ce un aperçu du match de championnat NFC ? Ce pourrait être le cas si personne n’invite les Eagles ou même les Lions – les Lions ? – à la fête. Inverser l’élan directement par la fenêtre, et étant donné que l’Arizona a montré que vous pouvez courir dans la gorge des Cowboys, c’est ce que San Francisco devrait et fera probablement. 49ers, 27-13.

———————

Lundi, 20h15

Green Bay à Las Vegas — Les deux équipes ont subi des défaites bouleversantes, et comme les Raiders ont un bon jeu de course, cela pourrait causer des problèmes à Green Bay. Sauf que Vegas pourrait s’en tenir à la recrue de quatrième ronde Aidan O’Connell au QB après leur défaite contre les Chargers et à Jimmy Garoppolo toujours dans le protocole de commotion cérébrale. Sacrifiez une autre victoire dès les premiers stades d’un projet de développement. Emballeurs, 31-20.

———————

La semaine dernière – 10-6, 63 pour cent. Saison – 39-25, 61 pour cent.

