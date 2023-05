Allez les Guerriers ! Allez les Lakers ! Le vice-président américain Harris et son mari se séparent des éliminatoires de la NBA

C’est une Maison Blanche divisée – pas sur la politique mais sur les séries éliminatoires de la NBA alors que la vice-présidente Kamala Harris encourage les Golden State Warriors et son mari Doug Emhoff soutient les Lakers de Los Angeles.

« C’est toute une situation dans la maison », a déclaré Emhoff, dont le titre officiel est Second Gentleman, au Los Angeles Times. « Kamala est un fan sérieux des Warriors, je veux dire sérieux.

« Je suis un fan inconditionnel des Lakers. »

Les Lakers mènent actuellement les Warriors par trois matchs contre deux dans leur meilleure série de sept demi-finales de la Conférence Ouest.

Stephen Curry a marqué 27 points mercredi alors que les Warriors ont évité l’élimination avec une victoire de 121-106 sur les Lakers dirigés par LeBron James.

Harris est originaire d’Oakland, en Californie, tandis qu’Emhoff est allé à l’école dans le sud de la Californie – territoire des Lakers. Les deux ont bien sûr des bureaux dans l’enceinte de la Maison Blanche.

Emhoff a déclaré que lorsque lui et Harris ont appris que leurs deux équipes préférées se battraient en séries éliminatoires, « nous nous sommes regardés et c’était comme, ‘Game on!' »

Ils ont posté un pari amical sur Twitter. Le perdant devra porter le maillot de l’équipe gagnante.

Si les Warriors gagnaient, Emhoff serait obligée de porter un maillot arborant le nom de Harris et le numéro « 1 » qu’elle a reçu en janvier de Curry lorsque les champions en titre de la NBA se sont rendus à la Maison Blanche.

Le match 6 de la série Warriors-Lakers aura lieu vendredi à Los Angeles. Seules 13 équipes de la NBA se sont ralliées de 3-1 pour remporter une série.

