WASHINGTON (AP) – La poussée du président Joe Biden pour un projet de loi de secours COVID-19 de 1,9 billion de dollars oblige un calcul interne qui oppose son instinct à travailler en faveur d’un accord bipartisan contre les exigences d’une crise urgente et son désir de livrer pour ceux qui ont aidé à élire lui.

Sa bonne foi bipartite a été une caractéristique déterminante de sa carrière politique, d’abord en tant que négociateur au Sénat, plus tard alors qu’il dirigeait les négociations législatives pour l’administration Obama en tant que vice-président et enfin lors de sa campagne réussie de 2020.

Mais l’ampleur des multiples crises auxquelles la nation est actuellement confrontée, ainsi que les leçons que les démocrates ont tirées de quatre ans d’obstructionnisme républicain sous la présidence de Barack Obama, semblent pousser Biden vers une action rapide sur le projet de loi d’aide aux coronavirus, même si les républicains sont laissés pour compte.

«J’ai dit aux républicains et aux démocrates que c’était ma préférence: travailler ensemble. Mais si je dois choisir entre obtenir de l’aide dès maintenant pour les Américains qui souffrent si gravement et s’enliser dans une longue négociation ou faire des compromis sur un projet de loi à la hauteur de la crise, c’est un choix facile », a déclaré Biden vendredi. «Je vais aider les Américains qui souffrent maintenant.»

Jusqu’à présent, l’administration a procédé sur deux voies parallèles.

L’un comportait une émission publique d’essayer d’atteindre à travers l’allée politique, avec une rhétorique bipartisane et une invitation de la Maison Blanche pour les sénateurs républicains. Leur cadeau de pendaison de crémaillère était une proposition de plus d’un billion de dollars de moins que ce que Biden voulait.

Dans le même temps, Biden a insisté sur la nécessité d’un paquet important pour faire face à la pandémie mortelle. L’administration a encouragé les sénateurs démocrates à être prêts à faire cavalier seul, à préparer un plan qui combine de l’argent pour lutter contre le virus et les vaccins avec de l’argent pour remplir un programme progressiste qui comprend un salaire minimum fédéral plus élevé.

Une troisième option n’est pas hors du domaine des possibilités: avoir même un ou deux républicains signent le plus gros projet de loi, ce qui lui donne un vernis de bipartisme. Mais il est plus probable que la Maison Blanche devra choisir entre les deux extrêmes.

Cela pourrait envoyer un signal clair sur les priorités de gouvernement de Biden et potentiellement définir un modèle sur la façon dont il naviguera dans un Washington profondément polarisé à l’avenir.

«Le président Biden a de gros tests devant lui en matière de politique intérieure. C’est quelqu’un qui est fier de ses compétences en matière de négociation et pourtant il devra peut-être prendre une page du livre de jeu de style LBJ et brouiller certaines choses à la fois à la Chambre et au Sénat pour faire quelque chose », a déclaré Jim Manley, un assistant de longue date de l’ancien chef de la majorité au Sénat Harry Reid, D-Nev.

Pour Biden, travailler avec les républicains est autant une fierté personnelle qu’une bonne politique.

Il est connu pour son amour du schmoozing et de la sensibilisation personnelle des législateurs après 36 ans au Sénat et huit autres à travailler avec Capitol Hill en tant que vice-président. Il a souvent parlé du bipartisme pendant la campagne, et cette marque politique l’a aidé à gagner 62% des modérés et 8% des électeurs républicains en novembre, selon les données d’AP VoteCast, une enquête menée auprès de plus de 110000 électeurs dans tout le pays.

Si Biden perd ce profil modéré – et la bonne volonté des républicains qui l’ont connu dans le passé comme un négociateur honnête – il y a un risque, a déclaré Manley, que « cela empoisonnera le puits pour l’avenir. »

Le sénateur du GOP, Rob Portman, de l’Ohio, l’un des législateurs invités à rencontrer Biden à la Maison Blanche, l’a averti lors d’un discours prononcé la semaine dernière.

«Si nous ne pouvons pas nous unir en tant que républicains et démocrates, comme nous l’avons prouvé à maintes reprises au cours de l’année dernière, sur quoi pouvons-nous nous réunir?» Demanda Portman. « Ne serait-il pas plus difficile pour nous alors de trouver ce terrain d’entente sur des choses comme les investissements dans les infrastructures, sur des choses comme la sécurité de la retraite? »

Mais les démocrates disent avoir tiré des leçons clés du premier mandat d’Obama sur le bipartisme face à la crise.

Biden a été chargé de diriger les ouvertures de la Maison Blanche au Congrès pour faire face à la crise financière. Pendant des mois, Biden a concentré ses efforts sur ses anciens collègues du GOP, pour finalement obtenir le soutien de seulement trois républicains.

Le processus de sécurisation du paquet de 787 milliards de dollars – une aide largement reconnue pour avoir contribué à stimuler une économie en chute libre – a laissé un mauvais goût pour la Maison Blanche Obama-Biden. Le paquet a suscité de vives critiques de la plupart des membres de la droite parce qu’il était trop gros. De nombreux membres du Parti démocrate en sont venus à penser que c’était trop petit, une occasion manquée non seulement d’aider l’économie, mais de la réinventer.

«La leçon à tirer de la Grande Récession est que sans un soulagement économique durable, la reprise prendra plus de temps, les chômeurs connaîtront plus de douleur et les niveaux déjà historiques d’inégalités s’aggraveront», a déclaré Chris Lu, secrétaire adjoint du Travail sous Obama.

Les démocrates disent également qu’ils ne seront plus brûlés par les attentes de bipartisme qui se sont avérées naïves pendant les années Obama.

Austan Goolsbee, ancien président du Conseil des conseillers économiques, a déclaré que l’une des autres leçons de ces négociations était que « les républicains vont argumenter contre Joe Biden s’il fait quoi que ce soit. »

«Tout le monde croyait à l’époque que si l’économie se débattait, nous pourrions revenir» et passer une aide supplémentaire, a déclaré Goolsbee. Mais les républicains étaient fermement opposés au programme d’Obama tout au long de ses huit années au pouvoir. La perspective qu’ils refuseront à nouveau de travailler avec Biden devrait le faire grandir tant qu’il le peut encore, de l’avis de Goolsbee.

« S’il y a un environnement de blocage hyperpartisan à Washington, cela devrait vous inciter à redoubler de prudence pour couper vos propres ailes hors de la porte », a-t-il déclaré.

Face à des nuages ​​de tempête économique, Biden a déclaré à ses collaborateurs qu’il ne se contenterait pas d’une facture trop petite au nom d’un bipartisme symbolique.

Il a clairement indiqué qu’il valorise le soutien bipartisan, a courtisé les républicains et a signalé sa volonté de réduire quelque peu le prix global. Il préférerait un accord traditionnel qui traverse l’allée.

Mais il insiste sur le fait qu’il ne bougera pas pour remettre des chèques de relance de 1 400 $ aux particuliers, estimant que réduire le montant serait une promesse non tenue et pourrait miner sa crédibilité auprès du public au début de son mandat.

De plus, les démocrates ont souligné que les contrôles de relance étaient un problème gagnant dans la paire de courses au second tour en Géorgie en janvier qui ont donné à leur parti le contrôle du Sénat. Et de nombreux progressistes, déjà méfiants envers les instincts modérés de Biden, ont clairement indiqué qu’ils ne voulaient pas que le président transige sur des promesses libérales pour courtiser les républicains susceptibles de s’opposer systématiquement à lui.

Les démocrates modérés au Sénat ont également manifesté un large soutien au projet de loi et la semaine dernière, tous ont voté en faveur de l’utilisation d’une manœuvre législative qui permettrait au projet de loi d’être adopté avec uniquement des votes démocrates. C’était une approbation implicite d’une stratégie d’envergure qui pourrait donner à Biden une couverture dans la poursuite d’un projet de loi sans votes républicains.

Le sénateur Angus King, un indépendant du Maine qui fait des caucus avec les démocrates, a déclaré que si «j’ai généralement tendance à être préoccupé par les budgets et les déficits budgétaires», les dépenses du programme de secours COVID-19 «sont justifiées et importantes».

Il a ajouté que sans un effort de bonne foi des républicains sur le projet de loi, la négociation n’en vaut pas la peine.

« Je ne pense tout simplement pas que ce qu’ils proposaient était réel, réaliste ou ce qui était nécessaire pour faire face à la situation dans laquelle nous nous trouvons », a-t-il déclaré à propos de la contre-offre du GOP. « Vous savez, vous ne pouvez pas applaudir d’une seule main. nécessite une discussion sérieuse et une tentative de se rencontrer au milieu et jusqu’à présent, je n’ai pas vu cela.