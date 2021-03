Le Corps des Marines américain ajuste son objectif après avoir fait face à la réaction du public en suggérant que les hommes, critiques de la mission du Pentagone, devraient servir, tomber enceintes et seulement ensuite parler de la question.

«À quoi ça ressemble dans les forces armées d’aujourd’hui [Tucker Carlson], Va juste avant de partir, boomer, « les Marines ont tweeté vendredi, accompagnant le tweet d’une image d’une femme officier souriante portant un autre officier.

« Veuillez vous concentrer sur la Chine et non sur Tucker Carlson, » un commentateur a répondu, incitant la force à riposter avec: « Reviens quand tu as servi et que tu as été enceinte. »

Reviens quand tu as servi et que tu as été enceinte – Groupe d’information II MEF (@iimigofficial) 12 mars 2021

L’échange particulier a suscité des réactions négatives, les commentateurs suggérant que les Marines avaient leurs priorités mal placées.

J’ai servi. OIF et OEF. Mon fils est né lorsque mes pieds étaient jusqu’aux genoux dans le sol afghan. Vous me mettez dans l’embarras, mes frères et sœurs. Mon équipe est ci-dessous. Ne me faites pas la morale ni à personne d’autre sur les femmes de notre corps. Vous avez perdu votre chemin @CMC_MarineCorps pic.twitter.com/mTbeRGsf0M – Andrew Nutting (@NuttingAndrew) 13 mars 2021

Certains ont accusé la force de attaquer un civils sur les réseaux sociaux et a remis en question l’utilisation de l’argent des contribuables.

salut @CMC_MarineCorps! Ces déclarations officielles de la @iimigofficial sur la façon dont les Marines voient les civils américains? pic.twitter.com/FeMU613cn9 – Jack Posobiec (@JackPosobiec) 13 mars 2021

Après que le compte ait été rationné pour ses publications, il a présenté une sorte d’excuses samedi.

« Nous sommes humains, et ce tweet était destiné à soutenir nos combattantes », a tweeté le compte Twitter du deuxième Marine Expeditionary Force. « Nous pouvons faire mieux, et nous allons collectivement prendre un genou, revoir nos procédures et reprendre le combat. Notre objectif est de nous entraîner, de nous battre et de gagner. »

Nous sommes humains et ce tweet était destiné à soutenir nos combattantes. Nous pouvons faire mieux et nous allons collectivement prendre un genou, revoir nos procédures et reprendre le combat. Notre objectif est de nous entraîner, de nous battre et de gagner. – Groupe d’information II MEF (@iimigofficial) 13 mars 2021

Le mea culpa n’a cependant pas apaisé les critiques. L’ancien responsable de l’administration Trump, Andrew Kloster, a demandé aux Marines ce qui serait fait pour s’assurer que l’épisode déclamé sur Twitter ne se reproduise plus.

«Quels changements de protocole seront annoncés pour garantir que ce type de gaspillage des fonds des contribuables ne se reproduise plus à l’avenir? Peut-être le [Department of Defense Office of Inspector General] peut recommander des actions, « il a tweeté.

Nous nous sommes éloignés de notre marque et nous en sommes conscients. Nos pratiques standard seront en vigueur et vous pouvez compter sur nous pour corriger notre erreur à l’avenir. – Groupe d’information II MEF (@iimigofficial) 13 mars 2021

Les Marines semblaient admettre qu’ils « Égaré » de la marque, prometteur Kloster « Pour corriger notre erreur à l’avenir. »

Alors que les Marines ont pris un coup sur Carlson pour avoir prétendument attaqué des femmes, la vétéran de l’armée et journaliste Virginia Kruta souligné l’animateur de Fox News n’a jamais dit que les femmes enceintes ne devraient pas ou ne pouvaient pas servir honorablement dans l’armée. Son point central était « mission d’abord, » elle a dit. Bien que ce soit moins dommageable lorsque d’autres types d’emplois sont pourvus en fonction de critères autres que le mérite, Carlson a fait valoir que l’armée doit toujours être prête à être au maximum. « combattre et gagner des guerres. »

J’ai. Et le point de Tucker était que la priorité devrait toujours être la mission d’abord – et l’administration actuelle télégraphie un ensemble de priorités très différentes. À aucun moment, il n’a dit que les femmes enceintes ne devraient pas servir ou ne pouvaient pas servir honorablement. – Virginie Kruta (@VAKruta) 13 mars 2021

Carlson a été déclenché par les commentaires du président Joe Biden lundi sur les efforts visant à « changer vraiment la culture et les habitudes de l’armée américaine » – en particulier, une référence à « créer des combinaisons de vol de maternité. » L’animateur de Fox a déclaré que plutôt que de se concentrer sur la lutte contre les principales menaces à la sécurité contre les États-Unis, en particulier la Chine, Biden et le secrétaire à la Défense Lloyd Austin pratiquaient une politique d’identité.

La réponse du Pentagone a été intense, y compris des déclarations aux médias grand public et des publications sur les médias sociaux attaquant Carlson. Un communiqué de presse du ministère de la Défense a été titré, « L’attaché de presse Smites Fox Host…. » Cet attaché de presse, John Kirby, a déclaré lors d’un point de presse que l’armée américaine était la plus grande armée que le monde ait jamais vue. «en raison de sa diversité».

Les médias grand public ont volontairement présenté la critique de Carlson comme une «attaque contre des femmes enceintes servant dans l’armée». D’autres se sont empilés, soulignant les antécédents de Carlson en tant qu’enfant riche qui n’a jamais servi dans l’armée.

Le Master Gunnery Sergeant Scott Stalker, le chef de file du Commandement spatial américain, posté une vidéo Twitter disant Carlson « n’a jamais servi un seul jour de sa vie » et cela « nous apprécions les femmes dans nos forces armées. »

Carlson a soutenu que disqualifier ses arguments en raison de son manque de service militaire revient à dire que quelqu’un ne peut pas critiquer la brutalité policière s’il n’a pas travaillé dans les forces de l’ordre.

