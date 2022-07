Allez, Apple : sois la nouvelle nouvelle Céline

Ainsi Jony Ive, l’ancien directeur du design et consultant d’Apple, et l’homme le plus responsable de l’attrait visuel des produits Apple – l’homme qui a contribué à transformer les ordinateurs et les téléphones en objets de désir, qui en a fait plus que de simples vecteurs de fonctionnalité, mais plutôt des badges d’identité – et son ancien employeur aurait accepté de rompre leurs derniers liens.

Si jamais une entreprise pouvait surmonter le précédent de Google Glass et même d’Oculus pour fabriquer un ordinateur portable qui ne ressemblait pas à un ordinateur, ce serait l’entreprise qui l’avait fait avec des ordinateurs portables, de la musique, des écouteurs et, surtout, le smartphone . Si jamais une marque pouvait résoudre le défi de rendre l’entrée dans le métaverse à la mode – un problème différent, après tout, puis de faire de la mode pour le métaverse mais qui est tout aussi crucial pour rendre le métaverse significatif (et accessible) – les chances étaient, il serait Apple.

Sauf peut-être plus maintenant.

Sans M. Ive, le temps d’Apple en tant que pont entre l’usure dure et douce touche-t-il enfin, vraiment, à sa fin ? Sommes-nous à un point de basculement entre l’ancienne Apple et la nouvelle – entre Apple telle qu’elle était et une Apple différente telle qu’elle pourrait être – comme la Céline de Phoebe contre la Céline de Hedi ?

Qu’est-ce que le métaverse et pourquoi est-ce important ? Carte 1 sur 5 Les origines. Le mot « métaverse » décrit un monde numérique pleinement réalisé qui existe au-delà de celui dans lequel nous vivons. Il a été inventé par Neal Stephenson dans son roman “Snow Crash” de 1992, et le concept a été exploré plus en détail par Ernest Cline dans son roman “Ready Player One”. Un univers en expansion. Le métaverse semble avoir pris de l’ampleur pendant le changement de tout en ligne de la pandémie. Le terme fait aujourd’hui référence à une variété d’expériences, d’environnements et d’actifs qui existent dans l’espace virtuel. Quelques exemples. Les jeux vidéo dans lesquels les joueurs peuvent construire leur propre monde ont des tendances métavers, comme la plupart des médias sociaux. Si vous possédez un jeton non fongible, un casque de réalité virtuelle ou une crypto-monnaie, vous faites également partie de l’expérience métaversale. Comment Big Tech évolue. Facebook a revendiqué le métaverse l’année dernière, après avoir expédié 10 millions de ses casques de réalité virtuelle et annoncé qu’il s’était renommé Meta. Google, Microsoft et Apple ont tous travaillé sur la technologie liée au métaverse. L’avenir. De nombreuses personnes dans le domaine de la technologie pensent que le métaverse annoncera une ère dans laquelle nos vies virtuelles joueront un rôle aussi important que nos réalités physiques. Certains experts avertissent que cela pourrait encore s’avérer être une mode ou même dangereux.









Quoi qu’il en soit, il annonce un changement de paradigme d’un autre genre.

Pour la plupart des entreprises technologiques, le départ d’un designer ne causerait pas de surprise aux yeux du public, mais une partie du génie d’Apple réside dans la façon dont l’entreprise a emprunté au monde de la mode pour stimuler la consommation.

Steve Jobs avait compris que les stratégies de la mode pouvaient être cooptées et appliquées à des appareils électroniques grand public auparavant ennuyeux et ennuyeux, de sorte qu’ils devenaient tactiles et visuellement séduisants – plus fins, plus élégants, plus chics – et aidaient l’entreprise à transcender son industrie. C’est M. Jobs qui a embrassé la valeur d’un nouveau modèle pour chaque saison ; qui a compris comment l’obsolescence programmée, prémisse essentielle de la mode, pouvait être appliquée au fonctionnement ; et comment un système de valeurs pourrait être intégré dans les lignes aérodynamiques d’un appareil afin qu’il devienne plus que la somme mécanique de ses parties.

Et c’est M. Jobs qui a formé un partenariat avec un jeune designer nommé Jony Ive, un Britannique de Londres qui a rejoint l’entreprise en 1992 et a défini le look d’Apple pendant des décennies, inspirant toute une semaine de la mode de marques pour créer des accessoires (iPad housses, coques iPhone) pour les offres.