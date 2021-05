Allez à l’hélico! À l’intérieur du défilé d’hélicoptères du club néerlandais pour célébrer la promotion avec toute la ville

Le manager du SC Cambuur-Leeuwarden, Henk de Jong, a bien mangé samedi matin, en préparation de ce qui allait arriver. Après leur match nul 1-1 contre De Graafschap la veille au soir, l’équipe et le personnel de l’arrière-salle ont eu une « petite pinte », comme il le dit, pour célébrer davantage leur réussite en remportant la Keuken Kampioen Divisie néerlandaise, et avec elle la promotion au sommet -vol Eredivisie.

« Je n’ai pas peur de vomir », a déclaré De Jong à ESPN. « Ce n’est pas une gueule de bois aussi grave que la semaine dernière [after they secured promotion], c’est un petit. «

Avec les restrictions COVID-19 empêchant Cambuur de célébrer de la manière habituelle – une grande fête à l’Oldehoofsterkerkhof dans le centre de la ville – ils se sont vu offrir un moyen peu orthodoxe de marquer l’occasion par la municipalité et le maire: un défilé d’hélicoptères.

Juste avant midi le 1er mai, l’équipe de Cambuur, certains portant des lunettes de soleil par temps couvert, est arrivée à la base aérienne de Leeuwarden. Ils ont vu trois hélicoptères attendre sur le tarmac: deux pour l’équipe, un pour les médias après le défilé.

Chaque hélicoptère avait une capacité de cinq personnes, qui auraient droit à un vol de 20 minutes au-dessus de Leeuwarden – une ville du nord des Pays-Bas, avec une population de 122000 habitants – à une altitude d’environ 300 mètres (près de 1000 pieds). .

Les habitants de la ville avaient été invités à décorer leurs jardins et leurs maisons dans les couleurs jaune et bleu de Cambuur en prévision du survol. Et alors que les hélicoptères survolaient le terrain de LKC Sonnenborgh (le club de handball frison local), ils ont vu des drapeaux disposés sur l’herbe avec la mention: «SCC JUSTICE».

Toute la ville a pu célébrer la promotion de Cambuur à l’Eredivisie après s’être vu refuser la saison dernière. ESPN

Cette fête a été longue à venir. Lorsque la pandémie de coronavirus s’est emparée du monde l’année dernière, la FA néerlandaise (KNVB) a tenu une réunion avec les clubs pour décider comment terminer la saison 2019-2020. Cambuur, à ce stade, était en tête de la deuxième division néerlandaise, à 11 points d’avance sur les positions des séries éliminatoires. Des options telles que le modèle de points par match ont été mentionnées et les clubs ont voté. Les 34 clubs du premier et du deuxième niveau du football néerlandais avaient fait part de leurs opinions – 16 clubs ont voté pour la promotion et la relégation, neuf ont voté contre et neuf clubs se sont abstenus ou n’ont pas voté. Comme il n’y avait pas de majorité, la décision revenait au KNVB. Il a attribué des places européennes en Eredivisie mais a opté contre le couronnement des champions ou la mise en œuvre de la promotion et de la relégation.

Cambuur avait le cœur brisé. Ils avaient déjà un pied dans l’Eredivisie. De Jong a déclaré à l’époque que c’était « la plus grande honte dans le sport néerlandais, jamais », tandis que leur directeur général Ard de Graaf a déclaré à ESPN « il y a un grand sentiment d’injustice » au club. Alors que le club planifiait déjà pour l’élite, y compris le développement d’un nouveau stade de 72 millions d’euros (86,5 millions de dollars) à la périphérie de la ville, la fête de promotion a été suspendue.

Les blessures de l’année dernière ont mis du temps à guérir. De Jong maintient sa déclaration, mais il a dû amener son équipe à se concentrer sur cette saison plutôt que de revivre la douleur d’avril précédent. Après une période difficile en septembre, ils ont dominé le deuxième niveau néerlandais, remportant 27 de leurs 36 matchs de championnat à ce jour. Lorsque le milieu de terrain Issa Kallon a obtenu la promotion le 17 avril en marquant le vainqueur contre Helmond Sport, il a soulevé sa chemise pour révéler le mot « Justice » écrit sur un autre dessous.

Lorsque le coup de sifflet final a sonné sur cette victoire 4-1, cela a suscité des célébrations en dehors de leur terrain, Cambuur Stadion. C’est cet élan de joie qui a poussé la municipalité et le maire à imaginer une manière différente de marquer le succès de l’équipe. Habituellement, cela impliquerait une célébration à la bière dans une mer de fusées éclairantes jaunes et bleues, mais, reconnaissant la nécessité d’éviter les grands rassemblements publics en raison de la pandémie de coronavirus, ils ont imaginé l’alternative aéroportée.

Les pompiers locaux ont applaudi les joueurs de Cambuur depuis le sol alors que le défilé d’hélicoptères passait au-dessus d’eux. ESPN

De 13 heures à 15 heures, heure locale, les hélicoptères ont encerclé Leeuwarden. Les joueurs ont vu des fusées éclairantes jaunes et bleues allumées sur le sol en dessous. Ils ont vu les pompiers former un demi-cercle de camions de pompiers en hommage à l’équipe; comme ils regardaient Maximilla Straat, ils ont vu l’emblème du club dessiné à la craie sur la route. Plus de soutien est venu via le hashtag #TerugWaarWeHoren (« Back Where We Belong ») sur Twitter.

« Vous êtes si haut dans les airs », a déclaré le milieu de terrain Nick Doodeman à ESPN après son atterrissage. « Avant le décollage, je me suis tenu devant l’hélicoptère et j’ai vu l’autre [one] décoller et penser « maintenant je dois y aller aussi. » Le pilote était très calme, ce qui nous a également donné confiance. Le point culminant? Je pense que j’ai vu mes parents et ma copine agiter du sol! Ils faisaient des travaux dans la maison et je crois que je les ai vus agiter la main dans la cour arrière. Mais je ne pense pas qu’ils pourraient me voir. «

De Jong a ajouté: « C’était incroyable de tout voir sur le terrain. Les gens sont tellement excités, je me suis assis dans le premier vol et il y avait des feux d’artifice jaunes et bleus. J’ai vu des enfants sur le sol, des gens qui agitent leurs jardins. »

Les fans de Cambuur ont saisi l’invitation pour lancer des fusées éclairantes et décorer la ville en jaune et bleu en l’honneur de la promotion du club. ESPN

Certains joueurs n’étaient pas convaincus par la cascade. « Il manque quelques joueurs aujourd’hui », a déclaré De Jong avant de décoller. « Ils ne veulent pas monter dans les airs et préfèrent garder les deux pieds sur terre. Je ne suis pas du genre à dire ‘tu dois y aller’, vivre et laisser vivre, n’est-ce pas? Je monte vraiment. Si vous avez cette opportunité, vous devez la saisir. «

Le défenseur central Calvin Mac-Intosch a été l’un de ceux qui ont refusé le vol en hélicoptère. Il a déclaré à ESPN: « Pourquoi pas? Je n’ai pas peur de voler ou quoi que ce soit, mais m’asseoir dans un hélicoptère n’est pas vraiment nécessaire pour moi. Je pense [it is] trop. Mais j’ai vu quelques vidéos des gars et ils ont semblé l’apprécier, alors j’apprécie aussi. Pour être honnête, je pensais que ce serait un hélicoptère militaire, mais il [looks] un peu démodé. Vous connaissez; Je vais bien dans un avion mais un hélicoptère … hmm, pas pour moi. « Le meilleur buteur de l’équipe, Robert Muhren – qui est arrivé à l’aérodrome a dit qu’il se sentait mal, portant des lunettes de soleil et sirotant de l’eau – n’a pas non plus volé. , ni Alex Bangaru, Robin Maulun ou Kallon.

Le milieu de terrain Michael Breij a initialement refusé l’invitation, mais sa mère et sa petite amie ont changé d’avis. « Je tremble dans mes bottes, pour être honnête », a-t-il déclaré avant le décollage. « Mais je vais monter, je reste ferme. Je suis très curieux, mais je prendrai un sac malade avec moi. »

Le surnom de Cambuur est le « Slapende Reus« ( » Sleeping Giant « ), mais ils remuent de leur sommeil. Relégués en 2016, ils ont mis fin à leur absence de cinq ans de l’Eredivisie. Cambuur a encore deux matches à disputer cette saison et les célébrations se poursuivront, mais vous sentez que De Jong pourrait essayer de se calmer, tout en ayant une nouvelle appréciation pour la terre ferme.

« Pendant le décollage, cette chose tremble bien sûr, mais ensuite vous allez vite tout d’un coup, juste au-dessus du sol et ensuite vous montez dans les airs », a-t-il dit. « J’étais un peu [nauseous] pour être honnête. Nous avons tourné au-dessus de Goutum [a small village near Leeuwarden] où [former player and assistant manager] Martijn Barto s’est levé, mais j’ai dit ‘s’il vous plaît continuez tout droit parce que j’ai la nausée’ … mais cela a aussi à voir avec hier. «