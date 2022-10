Alleva obtient 12 millions de dollars pour développer le DSE de santé comportementale

Alleva, qui fabrique des logiciels destinés aux prestataires de santé comportementale, a levé 12 millions de dollars en financement de série A.

Le cycle a été mené par Ankona Capital, avec la participation de ses investisseurs existants. La startup avait précédemment levé un cycle de financement de démarrage non divulgué l’année dernière.

CE QU’ILS FONT

Alleva propose un DSE pour les pratiques de santé comportementale. Ses outils comprennent l’analyse de données pour analyser les revenus et les opportunités de croissance, un logiciel de sensibilisation et de planification des patients, une application destinée aux patients et l’intégration de la télésanté.

La société a déclaré qu’elle utiliserait le capital de la série A pour soutenir sa croissance et continuer à développer son DSE.

“L’objectif de cette augmentation est de continuer à apporter une technologie sophistiquée à davantage d’utilisateurs dans le domaine de la santé comportementale”, a déclaré Steven McCall, PDG d’Alleva, dans un communiqué. « Les clients qui tirent parti de leurs données DME existantes avec notre outil d’intelligence d’affaires ont amélioré leur efficacité et leur rentabilité, dépassant souvent leurs objectifs commerciaux. Plus important encore, ils ont constaté de meilleurs résultats pour leurs patients. Nous avons créé un changement de paradigme dans le traitement et établi le bar pour ce que les données peuvent faire. Nous sommes impatients de travailler avec l’équipe d’Ankona pour étendre notre pénétration du marché.”

APERÇU DU MARCHÉ

Bien que le financement de la santé numérique ait de nouveau chuté au troisième trimestre de cette année, Le rapport d’investissement de Rock Health a noté que les outils de flux de travail non cliniques sont la proposition de valeur la plus financée jusqu’à présent cette année, ce qui peut signaler l’importance continue de remédier aux pénuries de cliniciens et à l’épuisement professionnel. Il existe également un certain nombre de startups dans l’espace numérique de la santé mentale, et il continue d’être en tête en termes de financement par domaine clinique.

Une autre entreprise qui propose des outils numériques pour aider les prestataires de santé mentale à gérer leurs pratiques est Grow Therapy, qui a récemment annoncé un Tour de table de série B de 75 millions de dollars. Alma fabrique également des logiciels et des outils de support pour les cliniciens en santé comportementale, et la startup a révélé une augmentation de 130 millions de dollars de série D au cours de l’été.

Motivo Health, qui met virtuellement en relation les nouveaux prestataires de santé mentale avec des superviseurs pour répondre à leurs exigences en matière d’obtention d’un permis, a recueilli 14 millions de dollars en financement de série A en août.