Allergies d’automne et sinusite

L’automne est arrivé, et vous ne vous sentez pas si bien. Vous ne pouvez pas arrêter d’éternuer et de renifler. Le retour du temps frais vous laisse un sentiment non revigoré mais misérable.

Que se passe-t-il? Vous pouvez avoir une allergie au pollen, c’est-à-dire une rhinite allergique ou un rhume des foins. Trente millions d’Américains le font, et les symptômes éclatent généralement à l’automne.

Comme toutes les allergies, le rhume des foins provient d’un dysfonctionnement du système immunitaire. Au lieu d’attaquer les substances étrangères nocives telles que les bactéries et les virus, il essaie de neutraliser les “envahisseurs” qui sont habituellement tout à fait inoffensifs – dans ce cas, les grains de pollen de mauvaises herbes qui remplissent l’air d’août à octobre (jusqu’au premier gel).

Chez une personne atteinte de rhume des foins, l’inhalation de ces minuscules particules déclenche une cascade de réactions biochimiques, entraînant la libération d’histamine, une protéine qui provoque les symptômes trop familiers. En plus des éternuements, de la congestion et de la fatigue, l’histamine peut provoquer la toux ; sécrétions post-nasales; démangeaisons des yeux, du nez et de la gorge ; cernes sous les yeux; et les crises d’asthme.