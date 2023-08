Allergies d’automne : comment gérer les symptômes

Alors que les arbres libèrent leur dernière rafale de pollen dans l’air, que les spores de moisissures et les acariens atteignent leur apogée, l’automne arrive et la bataille contre les allergies saisonnières commence. C’est une saga familière, à laquelle beaucoup se préparent à affronter avec des mouchoirs à la main.

Tout comme au printemps, les allergies saisonnières d’automne sont déclenchées par des facteurs externes appelés allergènes. Au printemps, cela est dû aux arbres, au début de l’été, les allergies sont surtout actives en raison de la prolifération de pollen dans l’herbe. À l’automne, cela est principalement dû à l’ambroisie, une mauvaise herbe commune qui pousse principalement dans le sud de l’Ontario et du Québec.

« Il est intéressant que nous ayons cette conversation plus tard dans l’été. Mais je pense que c’est un peu la dernière [part]», a déclaré mardi à CTVNews.ca le pharmacien torontois John Papastergiou.

Les Canadiens ne sont pas étrangers aux allergies saisonnières.

Selon la Fondation canadienne d’allergie, d’asthme et d’immunologie, 25 pour cent de la population du pays souffre de rhinite allergique, également appelée rhume des foins.

Les symptômes les plus courants chez les personnes sujettes aux allergies sont les reniflements, les éternuements et les démangeaisons oculaires. Pourtant, certains présentent des symptômes plus graves, comme un malaise, un nez qui coule, des yeux larmoyants et une toux.

Papastergiou, qui possède et exploite quatre pharmacies au centre-ville de Toronto, a déclaré qu’il pense que les symptômes et les allergies saisonnières s’aggravent et touchent davantage de personnes, peut-être en raison du changement climatique.

« Cette saison semble être particulièrement mauvaise », a-t-il déclaré, ajoutant avoir remarqué une augmentation du nombre de patients recherchant des traitements contre les allergies dans ses pharmacies.

« Il est difficile de dire s’il existe une cause sous-jacente spécifique… Je pense que c’est lié aux conditions météorologiques et au chauffage », a-t-il déclaré.

Persia Pourshahnazari, professeure clinique agrégée à l’Université de la Colombie-Britannique et à la division d’allergie et d’immunologie clinique, a déclaré que le changement climatique est à l’origine de l’allongement de la saison des allergies et de la détérioration des systèmes humains.

« À mesure que les saisons deviennent plus chaudes et qu’il y a de plus longues périodes où il fait plus chaud, nous allons avoir des saisons de pollinisation plus longues », a-t-elle déclaré mercredi à CTVNews.ca.

D’autres sous-produits du changement climatique, notamment la fumée intense des incendies de forêt, affecteront également les allergènes, a ajouté Pourshahnazari.

« Les particules comme la fumée peuvent recouvrir le pollen et d’autres allergènes et les rendre plus immunogènes ou plus allergènes », a-t-elle déclaré.

« Malheureusement, le changement climatique va certainement avoir un impact sur les allergies et les allergies vont probablement s’aggraver. »

COMMENT LUTTER CONTRE LES ALLERGIES SAISONNIÈRES

Les personnes qui souhaitent lutter contre leurs allergies devraient consulter un allergologue, identifier les allergènes et ensuite essayer de les éviter autant que possible.

Papastergiou a déclaré qu’il existe deux pratiques courantes pour traiter les allergies saisonnières. Se laver les mains fréquemment et se doucher souvent est une première étape facile, a-t-il déclaré.

« Le pollen entre en contact avec vos mains, vous touchez vos yeux ou votre nez et cela déclenche la réaction », a déclaré Papastergiou.

John Papastergiou est un pharmacien basé à Toronto. (Soumis)

Il recommande également de rester à l’intérieur et de fermer les fenêtres, surtout le matin, lorsque les niveaux de pollen d’ambroisie ont tendance à être les plus élevés. Cependant, s’il pleut, il est possible de sortir en toute sécurité, a-t-il déclaré.

« La pluie est notre amie », a déclaré Papastergiou, qui souffre également d’allergies saisonnières. « Quand il pleut, cela élimine une grande partie de ce pollen, c’est donc le bon moment pour sortir, faire ses promenades et tout le reste. »

Si une personne souffre « assez gravement » d’allergies, Papastergiou recommande plutôt une approche pharmaceutique.

Depuis cette année, les pharmaciens de certaines régions du Canada, notamment en Ontario et en Colombie-Britannique, sont en mesure de prescrire des médicaments pour certaines affections mineures, notamment les allergies saisonnières.

« La boîte à outils s’est beaucoup enrichie », a-t-il déclaré, soulignant que les pharmaciens ont désormais accès à des antihistaminiques, des stéroïdes intranasaux et d’autres médicaments plus puissants pour lutter contre les allergies.

Mais il est important de savoir quels médicaments prendre.

Pourshahnazari, qui est également médecin allergologue et immunologiste, a déclaré qu’elle recommande des antihistaminiques non sédatifs, qui agissent généralement pendant 24 heures et « ne rendent pas les gens somnolents ».

« Je déconseille généralement ceux qui contiennent une combinaison avec un décongestionnant, car votre nez peut devenir dépendant du composant décongestionnant et cela peut avoir d’autres effets secondaires », a-t-elle déclaré.

Une autre option, plus efficace, consiste à vaporiser des stéroïdes nasaux, qui sont généralement utilisés avant la saison des allergies. Ces sprays peuvent également être combinés avec des pilules contre les allergies tout au long de la saison.

D’autres options pharmaceutiques incluent l’immunothérapie allergénique, qui consiste à exposer le corps d’une personne à de fortes doses d’allergène pour renforcer son immunité au fil du temps. Pourshahnazari a déclaré que cette méthode traite l’allergie à la cause profonde et pourrait être effectuée au moyen d’injections contre les allergies ou de comprimés qui fondent sous la langue.

À l’approche de la saison de la grippe et de la possible sortie d’un nouveau vaccin contre le COVID-19, Papastergiou a déclaré que les gens devraient prendre rendez-vous pour obtenir un traitement contre les allergies avant que leurs symptômes ne s’aggravent et éviter les files d’attente dans les pharmacies.