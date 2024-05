Allergies, Covid ou rhume ? Voici comment faire la différence.

Le temps et le contexte comptent

Évidemment, si vous avez passé du temps avec quelqu’un qui a ensuite été testé positif et que vous ne pouvez plus arrêter d’éternuer, il y a de fortes chances que vous aussi soyez atteint de Covid. En revanche, si vous développez des symptômes d’allergie chaque printemps et que vous commencez à renifler comme sur des roulettes lorsque les arbres ont commencé à fleurir, vous pouvez être assez sûr que les allergies sont la cause de votre inconfort.

Cependant, il est possible que les symptômes d’allergie se manifestent soudainement chez des personnes qui n’en présentaient pas auparavant, a déclaré le Dr Pien. Déménager dans un nouvel endroit peut également vous exposer à de nouveaux pollens et à des saisons de croissance plus longues, ce qui pourrait déclencher une réaction allergique.

Les médecins vous conseillent de faire attention à la durée pendant laquelle vous vous sentez malade : si vos reniflements persistent pendant des semaines, il s’agit probablement d’allergies, a déclaré le Dr Paul Sax, directeur clinique de la division des maladies infectieuses du Brigham and Women’s Hospital. Le Covid peut également vous rendre malade pendant des semaines, même en dehors du « long Covid ».)

Et voyez si les médicaments contre les allergies, comme les antihistaminiques et les sprays nasaux de stéroïdes, atténuent vos symptômes. Si tel est le cas, les allergies en sont probablement la cause.

Pourtant, soulignent les médecins, le seul moyen infaillible de déterminer la source des symptômes est de procéder à un test.

« Même moi, j’ai été dupé », a déclaré le Dr Parikh. « Sur certains de mes patients, c’est identique, jusqu’à ce qu’on passe le test Covid. »