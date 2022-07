Allergan et Teva paieront 54 millions de dollars dans le procès pour opioïdes de San Francisco

SAN FRANCISCO (AP) – Les fabricants d’opioïdes Allergan et Teva ont accepté de payer 54 millions de dollars en espèces et en médicaments d’inversion de surdose pour régler un procès fédéral intenté par San Francisco alléguant que l’industrie pharmaceutique a alimenté une surdose et une augmentation de la dépendance qui ont créé une nuisance publique.

Le procureur de la ville, David Chiu, a fait cette annonce avec des plaidoiries finales contre le seul accusé restant, Walgreens, qui devraient commencer mardi. Le procès allègue que la chaîne de pharmacies a sur-distribué des opioïdes sans surveillance appropriée et n’a pas identifié et signalé les commandes suspectes comme l’exige la loi.

L’accord annoncé mardi appelle les deux fabricants d’opioïdes à payer à San Francisco 34 millions de dollars en espèces et à fournir pour 20 millions de dollars du médicament d’inversion de surdose, Narcan.

L’affaire de San Francisco est l’une des rares réclamations du gouvernement contre des entreprises concernant l’épidémie d’opioïdes jusqu’à présent qui ont été jugées.

D’autres affaires se sont réglées avant les procès. Plus tôt cette année, les sociétés de distribution AmerisourceBergen, Cardinal Health et McKesson ainsi que le fabricant de médicaments Johnson & Johnson ont finalisé des règlements à l’échelle nationale totalisant 26 milliards de dollars.

Et le fabricant de médicaments Purdue Pharma est en cour pour tenter d’obtenir l’approbation d’un accord qui pourrait valoir 10 milliards de dollars qu’il a conclu après avoir déclaré faillite au milieu du poids des poursuites intentées contre le fabricant d’OxyContin.

Au total, les règlements proposés et achevés sur l’épidémie aux États-Unis ont totalisé plus de 40 milliards de dollars, selon un décompte de l’Associated Press.

Jusqu’à présent, une grande partie de l’action en justice a impliqué des entreprises qui fabriquent ou distribuent des opioïdes, mais des litiges contre des pharmacies ont également vu le jour.

Jusqu’à présent, il n’y a eu de verdict que dans une affaire de pharmacie. L’année dernière, un jury de l’Ohio a découvert que CVS, Walgreens et Walmart distribuaient imprudemment des opioïdes dans deux comtés. C’est à un juge de déterminer leur sanction.

The Associated Press