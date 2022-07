Allergan conclut un accord provisoire de 2,37 milliards de dollars pour régler les poursuites pour opioïdes

“Nous avons travaillé dur pour obtenir le meilleur résultat pour les Américains touchés par la crise des opioïdes, et c’est gratifiant de faire un autre pas dans la bonne direction”, a déclaré Tom Miller, le procureur général de l’Iowa, dont le bureau a dirigé le groupe bipartite dans le négociations avec Allergan et Teva. “Nous continuons à faire de la responsabilité des fabricants une priorité, tout en veillant à ce que les victimes de cette épidémie reçoivent l’aide dont elles ont besoin.”

Contrairement à l’accord de Teva, en vertu duquel les plaignants peuvent choisir de recevoir une partie du paiement en médicaments utilisés pour inverser les surdoses de drogue et traiter la dépendance plutôt qu’en espèces, l’offre d’Allergan est entièrement en espèces, sans produit, ont déclaré des avocats familiers avec les négociations. Les paiements de Teva aux États et aux communautés seraient décaissés sur 13 ans, tandis que ceux d’Allergan seraient sur six ans. Les montants pour les deux sociétés pharmaceutiques incluent vraisemblablement les chiffres des règlements qui ont déjà été conclus au cours de l’année écoulée avec une poignée d’États et de comtés.

Allergan et Teva vendaient des analgésiques opioïdes de marque et génériques. Les avocats de milliers d’entités ont affirmé que ces fabricants, comme tant d’autres, exagéraient les avantages des opioïdes pour les médecins et le public et minimisaient les propriétés addictives des drogues. En outre, bien que les entreprises soient tenues de signaler les ordres suspects aux autorités, les deux ne l’ont pas fait, ont déclaré des avocats.

Teva avait déclaré que l’accord potentiel n’était pas un aveu d’acte répréhensible.

Les accords ont encore du chemin à faire avant que l’argent ne commence à être versé aux communautés. Des questions telles que l’allocation des fonds, un contrôle plus strict des commandes suspectes et la création d’un référentiel public de documents internes doivent encore être résolues.