Aller sur la Lune via le Cloud

Cet article fait partie de notre nouvelle série, Courants, qui examine comment les progrès rapides de la technologie transforment nos vies. Firefly Aerospace, une start-up basée dans la banlieue d’Austin, au Texas, construit une fusée pour voler vers la lune. Non, ce n’est pas un remake de «Une grande journée avec Wallace et Gromit», dans lequel le duo animé se dirige vers la surface lunaire à la recherche de fromage; c’est une vraie entreprise. C’est aussi un exemple de la façon dont la disponibilité omniprésente du calcul haute performance via Internet a déclenché une vague mondiale de créativité. Le «cloud», cet euphémisme flou pour les réseaux de fermes informatiques massives auxquelles tout le monde peut accéder avec un ordinateur portable et une carte de crédit, a mis les rêves les plus fous à la portée de personnes disposant d’un savoir-faire suffisant. Construire des systèmes physiques complexes comme les semi-conducteurs ou les sous-marins nécessitent des simulations informatiques intensives avant d’engager de l’argent pour plier l’acier pour un prototype, sans parler de la mise en production d’un vaisseau spatial. Ces simulations nécessitent de vastes calculs qui étaient auparavant effectués sur des supercalculateurs disponibles uniquement pour les gouvernements ou les entreprises les mieux nanties.

«De nouvelles sociétés de fusées comme Firefly, Virgin Orbit et SpaceX ne pouvait pas prospérer quand j’étais ingénieur chez Boeing, il y a 15 ans », a déclaré Joris Poort, fondateur et directeur général de Redimensionner, une entreprise qui orchestre le calcul haute performance dans le cloud. «Vous auriez dû collecter des centaines de millions de dollars à ce moment-là simplement pour construire l’infrastructure informatique nécessaire pour exécuter les simulations.» Les supercalculateurs sont apparus dans les années 1960 lorsque les informaticiens ont commencé à décomposer les problèmes en plusieurs parties et à les calculer simultanément, plutôt qu’une à la fois dans une série. Pour qu’un tel calcul parallèle fonctionne efficacement, les données doivent être échangées entre les processeurs informatiques, et les entreprises ont donc commencé à construire des «supercalculateurs» avec plusieurs processeurs informatiques étroitement couplés. Les supercalculateurs les plus récents peuvent exécuter un quadrillion (un million de milliards) de calculs par seconde et un quintillion (un milliard de milliards) de calculs est en vue. Mais ces ordinateurs sont chers – jusqu’à 500 millions de dollars – et nécessitent beaucoup d’espace et de maintenance. Des clusters d’ordinateurs en réseau moins puissants mais plus flexibles peuvent désormais faire presque autant et ont donné naissance au terme de calcul haute performance. Aujourd’hui, la plupart des entreprises de cloud computing, d’Amazon à Google en passant par Microsoft, offrent un accès à du matériel informatique haute performance, presque aussi puissant, mais bien plus polyvalent que les supercalculateurs. Toute entreprise peut désormais exploiter l’informatique au même niveau que la NASA ou Boeing. Environ 12% seulement du calcul haute performance se déroule actuellement dans le cloud, mais ce nombre – environ 5,3 milliards de dollars – augmente de 25% par an, selon Rescale.

Les chercheurs, scientifiques et ingénieurs peuvent utiliser n’importe quel ordinateur de bureau et navigateur pour accéder facilement au supercalcul via des services cloud où les ressources sont à la demande et facturées à la consommation. Alors que la demande de ressources informatiques continue de croître, les services cloud gagnent en popularité parmi les groupes de recherche et développement et les domaines des sciences appliquées en raison de leur accessibilité, de leur flexibilité et de leurs investissements en temps et en coûts minimes. Une seule charge de travail de calcul hautes performances pour optimiser la conception d’une aile d’avion peut coûter 20 000 dollars, tandis que les charges de travail d’apprentissage automatique utilisées dans les phases antérieures de développement peuvent facilement être beaucoup plus coûteuses. Firefly dit qu’il dépense généralement des milliers à des dizaines de milliers de dollars par heure pour ses calculs – toujours bien moins que le coût de construction et de maintenance d’un ordinateur haute performance.

Les développeurs de logiciels utilisent le cloud computing depuis un certain temps, mais les ingénieurs et les scientifiques commencent à peine à exploiter la puissance du cloud – faisant des rêves une réalité pour les entreprises scientifiques comme la start-up des transports. HyperXite, l’entreprise énergétique innovante Systèmes de fusion du Commonwealth et le constructeur autonome de voitures volantes Kitty Hawk (qui préfère l’expression «véhicules électriques à décollage et atterrissage verticaux»). Firefly, par exemple, a été fondée en 2014 et compte aujourd’hui environ 350 employés. Pourtant, ils construisent tout, des moteurs de la fusée et du corps en fibre de carbone à un atterrisseur lunaire qui passera d’une conception conceptuelle aujourd’hui à une mission planifiée sur la lune en 2023. Le programme Apollo de la NASA à la fin des années 60 et au début des années 70, par en revanche, employait des centaines de milliers de personnes et concluait des contrats avec des dizaines de milliers d’entreprises extérieures. «Les nouvelles start-ups spatiales de 1 000 employés ou moins dépendent vraiment de ce cloud computing», a déclaré Brigette Oakes, directrice de la conception et de l’analyse chez Firefly. Sa petite taille contraste avec ses finances: la société a récemment annoncé avoir levé 75 millions de dollars de capitaux privés et a été évalué à environ 1 milliard de dollars. Les composants clés des supercalculateurs ont été progressivement banalisés et simplifiés pour leur facilité et leur rapidité d’utilisation. Dans les années 1990, bien avant l’émergence du cloud computing, il était possible de bricoler le supercalculateur d’un homme pauvre en utilisant des serveurs haut de gamme et des équipements de réseau spécialisés. Au fil du temps, ces clusters de calcul haute performance se sont améliorés de plus en plus et, finalement, les sociétés de cloud computing les ont rendus disponibles sur leurs réseaux.

Avant la généralisation de ce type de calcul, les organisations ont construit des prototypes coûteux pour tester leurs conceptions. «Nous avons en fait construit un prototype à grande échelle et l’avons fait fonctionner jusqu’à la fin de sa vie avant de le déployer sur le terrain», a déclaré Brandon Haugh, ingénieur en conception de cœur, faisant référence à un réacteur nucléaire sur lequel il a travaillé avec les États-Unis. Marine. «C’était un test de 20 ans et de plusieurs milliards de dollars.» Aujourd’hui, M. Haugh est directeur de la modélisation et de la simulation à la start-up de génie nucléaire basée en Californie. Puissance de Kairos, où il affine la conception de réacteurs abordables et sûrs qui, espère Kairos, aideront à accélérer la transition du monde vers une énergie propre. L’énergie nucléaire a longtemps été considérée comme l’une des meilleures options pour la production d’électricité à zéro émission de carbone – à l’exception de son coût prohibitif. Mais les réacteurs avancés de Kairos Power sont conçus pour produire de l’électricité à des coûts compétitifs par rapport au gaz naturel. «La démocratisation de l’informatique haute performance est maintenant arrivée jusqu’à la start-up, permettant à des entreprises comme la nôtre d’itérer rapidement et de passer du concept au déploiement sur le terrain en un temps record», a déclaré M. Haugh. Mais le calcul haute performance dans le cloud a également créé de nouveaux défis. Au cours des dernières années, il y a eu une prolifération de puces informatiques personnalisées spécialement conçues pour des types spécifiques de problèmes mathématiques. De même, il existe désormais différents types de configurations de mémoire et de réseau dans le calcul haute performance. Et les différents fournisseurs de cloud ont des spécialisations différentes; l’un peut être meilleur en dynamique des fluides computationnelle tandis qu’un autre est meilleur en analyse structurelle. Le défi consiste donc à choisir la bonne configuration et à obtenir la capacité lorsque vous en avez besoin, car la demande a fortement augmenté. Et si les scientifiques et les ingénieurs sont des experts dans leurs domaines, ils ne sont pas nécessairement des configurations de serveur, des processeurs, etc. Cela a donné naissance à un nouveau type de spécialisation – des experts en cloud computing haute performance – et à de nouvelles plates-formes cross-cloud qui agissent comme des guichets uniques où les entreprises peuvent choisir la bonne combinaison de logiciels et de matériel. Rescale, qui travaille en étroite collaboration avec tous les principaux fournisseurs de cloud, est l’entreprise dominante dans ce domaine. Il associe les problèmes informatiques des entreprises, telles que Firefly et Kairos, au bon fournisseur de cloud pour fournir une informatique que les scientifiques et les ingénieurs peuvent utiliser pour résoudre les problèmes plus rapidement ou au moindre coût possible.