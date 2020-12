Quand je rencontre Ahmed, il est enchaîné dans une pièce tout seul. Il y a des marques sur son corps à cause des coups qui lui ont été infligés. Il ne sait pas quel âge il a, mais il a probablement environ 10 ans.

L’école dans laquelle je le trouve est l’une des 23 institutions éducatives islamiques du Soudan, connues sous le nom de khalwas, que j’ai filmées en secret sur une période de deux ans, à partir du début de 2018.

J’ai vu et filmé de nombreux enfants, certains âgés d’à peine cinq ans, qui étaient sévèrement battus, régulièrement enchaînés et emprisonnés sans nourriture ni eau par les cheikhs, ou religieux, responsables des écoles. Certains des enfants qui ne figuraient pas dans notre documentaire m’ont dit qu’ils avaient été violés ou avaient subi d’autres formes d’abus sexuels.

Il y a près de 30 000 khalwas à travers le pays, selon le gouvernement soudanais. Ils reçoivent de l’argent du gouvernement et des donateurs privés au Soudan et dans le monde.

Les enfants apprennent à mémoriser le Coran. Parce qu’elles ne facturent pas de frais, de nombreuses familles les considèrent comme une alternative à l’éducation ordinaire, en particulier dans les villages éloignés qui n’ont peut-être pas d’écoles gérées par le gouvernement. Les étudiants y embarquent et ne rentrent chez eux que pour les vacances.

Pour de nombreuses personnes, les écoles, qui fonctionnent depuis des générations, sont un élément central de la culture soudanaise, considérée comme faisant partie de l’identité nationale.

Cependant, ces dernières années, des vidéos d’enfants battus dans les écoles ont été largement diffusées sur les réseaux sociaux, et des articles dans les médias locaux ont fait état de cheikhs accusés de viol dans les khalwas. Les médias, le gouvernement et même les organisations de défense des droits humains ont ignoré cela.

Je voulais montrer à quel point l’abus était répandu et donner une voix à ces enfants qui n’ont pas la possibilité de partager leurs histoires.

Et j’avais eu mes propres expériences. Adolescent, j’ai fréquenté un khalwa. Chaque jour était un procès pour éviter d’être battu par les professeurs.

Je savais que je me brouillerais avec mes amis et ma famille au cours de cette enquête, mais l’histoire devait être racontée. Même si en cours de route, je serais accusé de faire partie d’un « complot occidental pour attaquer l’éducation religieuse » par certaines des personnes à qui j’ai parlé.

L’histoire continue

Au moment où j’ai contacté la BBC, j’avais déjà passé plusieurs mois à filmer seul. L’un des premiers khalwas que j’ai visités s’appelait Haj el-Daly, où on m’avait dit que des abus avaient eu lieu. Je me suis glissé dans la mosquée de l’école pour prier avec tout le monde à la prière de midi, filmant secrètement sur mon téléphone pendant que je le faisais.

En m’agenouillant, j’entendis un bruit sourd. Mon cœur s’est arrêté. J’ai levé les yeux et j’ai vu que les enfants devant moi avaient les jambes liées par des chaînes, enchaînées comme des animaux.

Les prières se sont terminées et les enfants sont sortis. Mais en partant, j’ai entendu des cris violents et des pleurs étouffés.

J’ai suivi le son jusqu’à une salle d’étude faiblement éclairée à proximité, où j’ai trouvé un enfant sanglotant doucement, ses jambes enchaînées. J’ai commencé à filmer secrètement ce que je voyais. C’était Ahmed. Il m’a dit qu’il voulait rentrer chez lui. J’ai essayé de le rassurer mais j’ai pu entendre les voix des cheikhs s’approcher, j’ai arrêté de filmer et j’ai quitté le khalwa.

Vous pouvez regardez le documentaire complet ce soir sur BBC2 à 23h30. Il sera disponible sur iPlayer peu de temps après.

Mais je suis revenu le lendemain pour pouvoir en dire plus sur ce qui se passait là-bas. Alors que je parlais aux enfants, essayant de les filmer avec mon téléphone, j’ai remarqué qu’un élève plus âgé me regardait. Il est parti brusquement et quelques instants plus tard est revenu avec le cheikh responsable de l’école. Le cheikh a commencé à me crier dessus, me demandant pourquoi je filmais les étudiants. J’ai réussi à courir rapidement hors de la porte dans la rue.

La direction de Haj el-Daly a depuis déclaré à la BBC qu’il y avait un nouveau cheikh responsable de l’école et que les coups et les enchaînements avaient cessé.

Souvenirs de mon propre khalwa

Je suis rentré chez moi secoué – si la confrontation avec le cheikh s’était intensifiée, personne n’aurait su où j’étais. Mais j’ai aussi été traumatisé par ce que j’avais vu. Cela m’a rappelé des souvenirs de mon temps dans un khalwa à l’adolescence, où les coups étaient monnaie courante, même si personne n’était enchaîné.

J’avais été tellement excité pour mon premier jour à ce khalwa quand j’avais 14 ans, essayant mon jalabiya – robe traditionnelle – et attendant impatiemment le matin. Mais très tôt, je pouvais dire que quelque chose n’allait pas. J’ai remarqué que les autres enfants semblaient avoir peur des cheikhs et des professeurs.

L’abus a commencé dans les séances du soir. Si nous avions sommeil et fermions les yeux, le cheikh nous fouetterait. Cela nous réveillerait certainement. Je suis resté au khalwa pendant environ un mois, endurant de nombreux passages à tabac. Quand je suis rentré à la maison, j’ai dit à mes parents que je ne voulais pas rentrer, même si je n’avais pas l’impression de pouvoir leur parler des abus que j’avais subis. Ils n’étaient pas contents que j’aie interrompu mes études, mais ils ne m’ont pas forcé à revenir.

Courte ligne grise de présentation

Suite à l’altercation avec le cheikh en charge de Haj el-Daly, j’avais du mal à retrouver ma confiance pour continuer à filmer dans les khalwas. J’ai apporté mon témoignage aux Reporters arabes dans le journalisme d’investigation (ARIJ), qui m’ont mis en contact avec BBC News Arabic. À partir de là, tout a changé.

Mon monteur à Londres m’a affecté un producteur, Mamdouh Akbik. Il est syrien et je suis soudanais, et bien que nous parlions tous les deux l’arabe, nos dialectes sont très différents. Mais il ne fallut pas longtemps avant que nous travaillions vraiment bien ensemble.

Écoutez Mamdouh parler au cinquième étage de la radio BBC de son expérience de travail sur le film ici.

Nous avons cartographié les khalwas, nous avons rassemblé des preuves et nous avons parlé de sécurité et de logistique tout au long. Mais le véritable changement de jeu a été lorsque j’ai reçu l’équipement d’enregistrement secret. Cela m’a donné la confiance nécessaire pour continuer mon travail.

Le Soudan est un vaste pays, englobant des montagnes, la mer Rouge et de vastes plaines désertiques. Au cours de l’enquête, j’ai dû parcourir 3 000 kilomètres, principalement en bus.

J’ai rencontré des familles dont les fils avaient été gravement maltraités. Dans certains cas, ils étaient décédés alors qu’ils étaient à l’école et il était difficile d’établir une cause de décès.

Fatima a intenté une action en justice contre l’école que son fils a fréquentée

Les cheikhs exercent tellement de pouvoir et d’influence dans leurs communautés qu’il est rare que les familles portent plainte contre eux. Les affaires qui aboutissent devant les tribunaux sont souvent si longues que de nombreuses familles abandonnent. Ou ils finissent par se contenter d’une compensation.

La lutte acharnée contre les cheikhs par les familles de notre film est l’exception, pas la règle. De nombreuses familles croient sincèrement que les cheikhs veulent ce qu’il y a de mieux pour leurs élèves, et si des «erreurs» se produisent, c’est la volonté de Dieu.

Ma propre famille partage ces croyances et je devais leur cacher mon enquête. Cela a été particulièrement difficile lorsque j’ai visité un khalwa dans notre ville natale du Nord Darfour, où vivent encore de nombreux membres de ma famille.

Après la diffusion du film, j’ai été expulsé du groupe familial étendu WhatsApp. Je pensais qu’ils voudraient au moins me poser des questions ou débattre avec moi, mais au lieu de cela, ils m’ont traité comme un étranger. Mais j’ai reçu des appels de mes parents, qui m’ont dit qu’ils me soutiendraient, même s’ils étaient très inquiets pour ma sécurité. J’étais soulagé que ma famille soit si compréhensive.

La réaction au film

Le film a eu un impact énorme au Soudan. Les familles au centre de notre enquête ont été submergées par les offres de soutien financier, juridique et émotionnel de personnes de leurs communautés locales et du monde entier. Il y a eu un tollé sur les réseaux sociaux, des gens appelant à la fermeture des khalwas, tandis que d’autres ont déclaré que notre documentaire était une attaque contre l’islam et ont accusé la BBC de propagande anti-islam.

Mais une voix puissante a été visiblement lente à répondre: le gouvernement de transition du Soudan, qui, au cours de l’année écoulée, a parlé de réformer les khalwas. Dans notre film, le ministre soudanais des affaires religieuses, Nasreddine Mufreh, a déclaré qu’il n’y aurait plus de «coups, tortures, violations des droits de l’homme ou des droits des enfants» à l’intérieur des khalwas. Mais nous n’avons pas encore constaté de véritable changement.

Après la diffusion du documentaire, le gouvernement soudanais a déclaré qu’il poursuivrait toutes les écoles dans lesquelles la BBC avait filmé. Il a également promulgué une loi interdisant le passage à tabac des enfants dans les établissements d’enseignement et a cessé de financer tous les khalwas pendant qu’ils effectuaient un examen du écoles.

Tous ces développements sont des signes que le Soudan fait face aux fantômes de son passé récent, mais la présence de milliers d’enfants, enchaînés et maltraités dans les khalwas, continue de hanter le pays. Que le gouvernement agisse est un test de sa volonté de défier le puissant établissement religieux au Soudan.

Certains noms ont été modifiés