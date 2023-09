Aller de l’avant : la division Newport News Shipbuilding de HII présentée dans le Virginia Business Magazine

La division Newport News Shipbuilding de HII est le seul concepteur, constructeur et ravitailleur de porte-avions à propulsion nucléaire du pays et l’un des deux seuls chantiers navals capables de concevoir et de construire des sous-marins à propulsion nucléaire pour la marine américaine. Alors que les constructeurs navals se concentrent sur la construction de ces actifs essentiels à la sécurité nationale, le chantier naval veille également à disposer de la main-d’œuvre et des installations nécessaires à cette mission importante dans les années à venir.

Cet article de l’édition Hampton Roads Business Guide du Virginia Business Magazine met en lumière le développement intentionnel de la main-d’œuvre et les investissements dans les infrastructures de 1,9 milliard de dollars que NNS réalise tout en collaborant avec des partenaires externes pour maintenir un solide vivier de talents en construction navale.

Propulser en avant

(28 septembre 2023 par Patricia Kime)

Un bâtiment massif s’élève à l’extrémité nord de Newport News Shipbuilding, sur la rivière James, preuve matérielle du plan ambitieux du chantier naval visant à construire la prochaine génération de navires de la Marine. Virginie-sous-marins de classe ainsi que des composants pour une douzaine Colombie-bateaux de classe.

Pas aussi visible, mais tout aussi important que la nouvelle installation de production de sous-marins multiclasses, est l’effort régional visant à garantir que le constructeur naval, le plus grand employeur industriel de l’État et une division de HII, dispose de la main-d’œuvre dont il a besoin pour respecter le calendrier agressif de la Marine. en construire deux Virginie-classer des bateaux chaque année, ainsi que fabriquer six composants modulaires pour chaque Colombie-sous-marin de classe.

